به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر بخش ارتباطات مرکز نور از تولید لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری به همت معاونت بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز نور در قم خبر داد و گفت: مقدمه و متن پیش نویس قانون اساسی، صورت مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی (۴جلد)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (۳جلد، مبانی و مستندات قانون اساسی، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸که به تایید حضرت امام (ره) و امضای اعضای مجلس خبرگان رسید و متن کامل قانون اساسی از جمله موضوعات کتابخانه‌ای این لوح فشرده است.



غلامرضا رحمانی با بیان اینکه این لوح فشرده دارای سه فایل تصویری است گفت: فایل تصویری مجلد چهارم مذاکرات بازنگری، فایل تصویری قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، فایل تصویری مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوعات تصویری لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری می‌باشند.



اهمیت این لوح فشرده به مذاکرات مشروح مجلس خبرگان و بازنگری است که امکان جستجوی در متن آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.



بهره‌برداری از ۱۷ طرح مخابراتی



در روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی ۱۷ طرح مخابراتی در استان قم به بهره برداری رسید. این طرح‌ها شامل افتتاح ۱۰ سایت BTS تلفن همراه، افتتاح ساختمان مرکز مخابرات شهر دستجرد در بخش خلجستان، احداث شبکه فیبر روستایی، تجهیزات شبکه شهری، شبکه کابل و DLC در مناطق مختلف و برنامه مکانیزه جامع مالی است که مجموعاً با ۱۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.



در سال گذشته نیز ۱۷۴ طرح مخابراتی در استان قم به بهره برداری رسید که تعدادی از آن‌ها در روز جهانی ارتباطات مورد بهره برداری قرار گرفت.



برگزاری دوره آشنایی و نقد فرقه‌های انحرافی



دوره آموزشی آشنایی و نقد فرقه‌های انحرافی ویژه خواهران طلبه از سراسر کشور به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم آغاز شد.



این دوره آموزشی از روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه در مجتمع فرهنگی نور قم آغاز شده و تا یکشنبه ادامه داشت.



در دوره آشنایی و نقد فرقه های انحرافی، حدود 600 نفر از خواهران شرکت کننده در جشنواره سیر مطالعاتی اندیشه مطهر حضور داشتند، استادان برجسته ای همچون اکبر روستایی، محمد کاشانی و علی اکبر دریاکناری که تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه مکاتب انحرافی و فرقه های نوظهور انجام داده اند به نقد وهابیت، مسیحیت تبشیری، شیطان پرستی وتصوف پرداختند.



تقدیر آیت الله مکارم شیرازی از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی



آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار حجت‌الاسلام سید جواد موسوی هوایی از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در بخش مقابله با فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های کاذب تقدیر کرد و اظهار داشت: رواج عرفانهای کاذب نوعی میدان جنگ است که دشمنان خیلی بر روی این قبیل فعالیتها تلاش می‌کنند.



وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی از سازمانهایی است که باید متولی مقابله با این عرفانها باشد و نسبت به این مسئله اهتمام بورزد.



آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: البته سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه زحماتی کشیده است اما نباید به این فعالیتها قانع بود.



سفر لاریجانی به قم



دکتر علی لاریجانی در سفری به قم با حضرات آیات سید موسی شبیری زنجانی، محمدتقی مصباح یزدی، جعفر سبحانی و صلواتی دیدار و گفتگو کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با برخی از مدیران استان نیز دیدار کرد که تمامی برنامه های وی بدون حضور خبرنگاران انجام شد.



انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از نفوذ عرفانهای کاذب در بین مسئولان کشور



آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: امروز مسائل زشت در لباس زیبا عرضه می شود مثل عرفانهای کاذب که از سطح توده مردم بالا رفته و به قله مسائل اجتماعی و سیاسی نفوذ می کند.



وی این مسئله را برای نظام اسلامی بسیار خطرناک دانست و گفت: کشوری که مجریان دست اولش به مسائل خرافی و عرفانهای کاذب متوسل می‌شود معلوم نیست تکلیف چنین کشوری چه می‌شود.



این مرجع تقلید تاکید کرد: باید از طریق روشنگری جلوی اینها گرفته شود تا به صورت کلی در جایی که نفوذ می‌کنند دفع شود.



آیت الله مکارم شیرازی ترویج عرفانهای کاذب را نوعی میدان جنگ دشمنان دانست و افزود: دشمنان در این میدان خیلی حساب شده کار می کنند و سازمان تبلیغات اسلامی از سازمانهایی است که باید متولی مقابله با این کارها باشد و نسبت به این مسائل اهتمام بورزد.



دیدار محرمانه رحیم صفوی با مراجع تقلید



دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در سفری به قم با تعدادی از مراجع تقلید این شهر به صورت خصوصی دیدار کرد.



سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی صبح دوشنبه در نخستین برنامه خود در قم، به دیدار آیت الله سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله العظمی سید علی سیستانی در ایران رفت.



وی همچنین با حضور در دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، با این مرجع تقلید به صورت خصوصی دیدار و گفتگو کرد.



رحیم صفوی همچنین با برخی مراجع و علمای شهر قم از جمله آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کرد.



صبای قم در فوتبال امیدهای کشور صدرنشین شد



تیم فوتبال صبای قم باغلبه بر ملی و حفاری به صدرجدول مسابقات مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاههای کشور صعود کرد.



در ادامه بازیهای مرحله نهایی رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاههای کشور یکشنبه شب دو مسابقه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم به انجام رسید که مهمترین بازی با پیروزی صبای قم به پایان رسید.



در این دیدار که به نوعی جدال برای قطعی کردن صعود به مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاههای کشور بود و حساسیت بسیار زیادی داشت امید صبای قم مقابل تیم فوتبال امید ملی و حفاری با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید تا در این رقابتها صدرنشین شود.



در جدول رده بندی این گروه تا پایان روز چهارم بازیها در قم، تیم فوتبال امید صبای قم با کسب دو پیروزی و یک تساوی و به دست آوردن هفت امتیاز در صدر قرار دارد، تیم فوتبال امید فولاد یزد با کسب شش امتیاز از دو پیروزی و یک باخت در مکان دوم قرار دارد و ماشین سازی تبریز چهار امتیازی است.



فرنان قم با قهرمانی تنیس کشور به لیگ دسته اول صعود کرد



دبیر هیئت تنیس استان قم گفت: در پیکارهای تنیس دسته دوم کشور با شرکت تیم‌های مدعی از سراسر کشور به میزبانی هیئت تنیس استان کرمانشاه به انجام رسید، تیم‌های صعود کننده به لیگ دسته اول شناخته شدند.



مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم افزود: مردان تنیس‌ باز فرنان نماینده هیئت تنیس استان قم در رقابت‌های لیگ تنیس باشگاه‌های کشور برای به دست آوردن جواز صعود به لیگ دسته اول تنیس باشگاه‌های کشور در تمام بازی‌های خود از سد حریفان عبور کرد و به مقام قهرمانی رسید.



در ترکیب تیم فرنان قم حسین لطفی، سجاد الماسی، امیر دانشور، کاظم حسین‌زاده و احسان نوری‌زاده برای کسب موفقیت در جواز صعود برابر حریفان صف آرایی کردند و در ترکیب این تیم حسین لطفی به عنوان مربی و محمدحسین عزیزی نیز حضور داشتند.



زنجیره‌ای بودن قتلهای قم شایعه است



دادستان عمومی و انقلاب قم با بی اساس خواندن شایعه زنجیره‌ای بودن قتل‌های خانمها در قم گفت: از اول امسال تا کنون سه فقره قتل خانمها در قم اتفاق افتاده است که ارتباطی با یکدیگر نداشته است.



مصطفی برزگر گنجی در اولین نسشت مطبوعاتی خود در سال 90 در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که شایعات قتلهای زنجیره ای خانمها در قم بی اساس است گفت: از اول امسال تا کنون سه فقره قتل خانمها در قم اتفاق افتاده است.



وی اضافه کرد: یکی از این سه مورد قتل در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد ولی جنازه در سال 90 کشف شد.



نمایشگاه قم را چینی‌ها می‌سازند



رئیس سازمان بازرگانی استان قم از ساخت نمایشگاه دائمی در قم توسط شرکت‌های چینی خبر داد و گفت: ما پذیرایی چهارمین هیئت تجاری در سال جهاد اقتصادی بودیم که به حمد الله توافقات بسیار خوبی را در پی داشت و ساخت محل دائمی نمایشگاه‌ها، ایجاد مرکز تجاری مصالح ساختمانی و مجتمع‌های تجاری در قم از جمله پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.



یونس عالی‌پور افزود: هیئت تجاری چین آمادگی کامل خود را برای ساخت نمایشگاه دائمی استان قم با استانداردهای مورد توافق اعلام نموده و متعهد می‌گردند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از عقد قرارداد ساخت نمایشگاه دائمی را به اتمام رسانده و برای بهره برداری تحویل دهند.



گمرکات قم رتبه پنجم درآمدی در کشور را کسب کرد



مدیرکل گمرکات استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: گمرکات استان قم با تحقق درآمد ملی بالغ بر4758141 میلیون ریال در سال 1389 از لحاظ درآمد ملی در رتبه پنجم در بین سایر گمرکات کشور قرار گرفت.



احمد ذاکری اضافه کرد: همچنین گمرکات استان قم با میزان تحقق درآمدهای استانی بالغ بر 7131 میلیون ریال رتبه دوازدهم را در بین سایر گمرکات کشور در سال گذشته را کسب نموده است.



وی با اشاره به میزان رشد درآمد کل گمرکات استان در سال گذشته نسبت به سال 88 گفت: در سال 89 در آمد کل گمرکات استان قم به 5 هزارو 189میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه 142 درصد رشد داشته است.



تولید لوح فشرده دانشنامه سید محمدباقر صدر



برای نخستین بار لوح فشرده سه زبانه دانشنامه امام سید محمدباقر صدر(ره) به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مساعدت پژوهشگاه شهید صدر در قم تولید شد.



مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به تولید این نرم افزار گفت: هدف از تولید این لوح فشرده گردآوری و تدوین کلیه مطالب پیرامون شهید صدر به منظور تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان بوده است.



سید مهدی هاشمی افزود: این لوح فشرده به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی در دو بخش اصلی کتابخانه و نگارخانه (صوت و تصویر) تولید شده است.



برگزاری نخستین مانور امداد و نجات کودکان



اولین مانور توانمندی غنچه‌های پیشاهنگ هلال در رشته امداد و نجات روز سه شنبه با حضور مسئولین استانی در قم برگزار شد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم در حاشیه این مراسم گفت: این مانور با هماهنگی‌های لازم با مهد‌های کودک تحت پوشش جمعیت هلال احمرصورت گرفت و طبق اصول و استاندارد‌هایی که امدادگران وارد صحنه عملیات می‌شوند صورت گرفت.



خلیل الله سائلی گفت: تعداد 100 نفر از کودکانی که حدود یکماه آموزش‌های لازم را فرا گرفته بودند در این مانور حضور داشتند و حدود 400 نفر نیز به عنوان پشتیبان شرکت کردند.



وی افزود: در مانور پیشاهنگی غنچه‌های هلال‌، نونهالان در زمینه تشکیل ستاد بحران، ارزیابی اولیه اطفاء حریق، طریق آواربرداری، جستجو و نجات در جاده، درمانگاه اضطراری، اسکان اضطراری ایفای نقش کردند.



رونمایی از مجموعه 27 جلدی موضوعات الغدیر



مراسم رونمایی از مجموعه 27 جلدی سلسله موضوعات الغدیر با حضور آیت الله صافی گلپایگانی در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد.



رئیس موسسه میراث نبوت در این مراسم گفت: این مجموعه به دنبال ترجمه و انتشار کتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی به فارسی و عربی در 5 سال قبل در دستور کار مسئولان این موسسه قرار گرفت.



حجت الاسلام محمدحسن شفیعی شاهرودی ابراز داشت: از آنجا که بسیاری از موضوعات الغدیر به صورت پراکنده در کتب مختلف شعری بیان شده بود 27 موضوع انتخاب و به صورت جداگانه و هر کدام در قالب یک کتاب تدوین شد.



دومین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی بهجت



مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت الله محمدتقی بهجت با حضور جمع کثیری از علاقمندان به مرجعیت و با حضور زائران و مجاوران حضرت معصومه(س) برگزار شد.



در این مراسم که در مسجد اعظم قم با حضور آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی، علوی گرگانی، صافی گلپایگانی، مصباح یزدی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در سخنانی به تشریح شخصیت آن مرحوم پرداخت و گفت: ایشان یکی از تکیه گاه‌های مرجعیت و یکی از ابواب رحمت خداوند و از عرفای کم نظیر و سربازان امام زمان(عج) بود.



صدیقی خاطرنشان کرد: وی هنوز بالغ نشده بود ولی جذبه هایی او را به جای دیگری می‌برد به گونه‌ای که در اولین نمازی که پشت سر میرزای نائینی می‌خواند می‌فرماید من یافتم این نماز نماز دیگری است.



تقدیر از ائمه جماعات فعال



در همایش ائمه جماعات استان قم که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، از حجج اسلام محمد متمسکی امام جماعت مسجد امیرالمومنین(ع) خیابان دورشهر، سید جعفر میرعظیمی امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) خیابان امامزاده ابراهیم و علی اکبر شاملو امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) بلوار نواب قدردانی شد.



در این همایش همچنین از حجج اسلام زارعی امام جماعت مسجد شهید مصطفی خمینی و سید محمد مدنی امام جماعت مسجد امامزاده جعفر(ع) قم نیز تجلیل شد.



حجت الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در این راستا گفت: در هر همایشی که به عنوان ائمه جماعات استان قم برگزار می‌شود از 5 نفر از ائمه جماعاتی که در راستای تلاش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی موفق تر و پیشتازترند، قدردانی می‌شود.



نظر آیت الله صافی گلپایگانی حکم واردات کالای خارجی به کشور



آیت العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سئوالی درباره حکم واردات کالای خارجی به کشور گفت: حکم شرعی این است که اگر واردات هرگونه کالا از کشورهای بیگانه، موجب ضرر و زیان بر اقتصاد کشور اسلامی شود، مثل اینکه سبب تعطیل یا رکود کارخانه‌ها و صنایع و بیکاری افراد شود، ‌باید ورود آن ممنوع شود و نیز بازرگانانی که از این پی‌آمد اطلاع دارند شخصاً موظفند که این کالا‌ها را وارد نکنند.



در ادامه پاسخ این مرجع تقلید آمده است: باید صنعت و کار در کشور، ترویج و تشویق شود و حتی اگر کالای خارجی را ارزان عرضه می‌دارند برای اینکه تولید آن در کشور گران‌تر تمام می‌شود، باید منافع اصلی و دراز مدت را در نظر بگیرند.



بعضی از کالا‌ها هم که در داخل تولید نمی‌شود ولی چون ضرورتی برای ورود آن به کشور نیست و به نفع بیگانه است و مثل خرج‌های زائد است، ‌ نیز باید ممنوع شود تا تولید و تجارت و کسب و کار درکشور رواج پیدا کند و مردم با اطمینان خاطر و امنیت کامل به اقتصاد مملکت اسلامی رونق بیشتر دهند



اجرایی شدن ۹۵ درصد از مصوبات سال ۸۹ سفر رهبری به قم



استاندار قم در جلسه پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قم که با حضور نماینده دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد اظهار داشت: از مجموع ۱۸۵ مصوبه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته، ۱۷۵ مصوبه با حدود ۶۰ درصد تخصیص اعتبار به طور کامل اجرا شده و یا در حال اجرا است و ۱۰ مصوبه باقی مانده نیز به زودی و با پیگیری مستمر مسئولان امر به مرحله اجرا خواهد رسید.



حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور افزود: در سفر مقام معظم رهبری بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان قم اختصاص یافته که حجم زیادی از این اعتبارات یعنی حدود ۹۲۳ میلیارد تومان مربوط به سال ۹۰ و ۹۱ بوده و مدیران و مسئولان اجرایی استان باید برای جذب این اعتبارات و هزینه‌کرد مناسب آن بر اساس برنامه زمان‌بندی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.



واگذاری 11 هزار واحد مسکن مهر



استاندار قم گفت: مسکن مهر استان قم شامل 40 هزار واحد مسکن است که از این تعداد، 35 هزار واحد آن شهری و 5 هزار واحد آن روستایی است.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور با بیان این که تاکنون بیش از 7 هزار واحد مسکن مهر در استان تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است افزود: بیش از 3700 واحد هم در شرف واگذاری بوده و بزودی به متقاضیان واگذار خواهد شد.



وی از واگذاری 11 هزار واحد مسکن مهر استان تا پایان نیمه اول امسال خبر داد و افزود: ساخت بقیه واحدهای مسکن مهر استان تا سقف 40 هزار واحد، تا پایان نیمه اول سال 91 تکمیل و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.



استاندار قم ادامه داد: همزمان با افتتاح پروژه‌ها، تاسیسات زیربنایی مورد نیاز آن‌ها مثل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن نیز در حال ایجاد بوده و واحدها در حین واگذاری از این امکانات برخوردار خواهند بود.



اجرای طرح تجمیع قبوض



معاون پشتیبان و توسعه منابع انسانی استانداری قم گفت: پروژه تجمیع قبوض بصورت ملی و سراسری است که پایلوت آن در قم خواهد بود و در حال حاضر این طرح در مرحله انعقاد قرارداد است.



محسن محرری ادامه داد: از جمله ویژگی این طرح این است که مشترکین می‌توانند تمام قبوض خود را به صورت آنلاین پرداخت همچنین کل سوابق قبوض خود را مشاهده کنند.



وی ادامه داد: با اجرای این طرح دستگاه‌ها موظف هستند ارسال و دریافت استعلامات خود که به صورت دستی صورت می‌گیرد را از طریق شبکه انجام دهند و دیگر مراجعه حضوری انجام نشود.



دو و میدانی کار قمی قهرمان پرش با نیزه انتخابی تیم ملی شد



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم از موفقیت دو میدانی کار قمی در کسب عنوان قهرمانی مسابقات انتخابی تیم ملی دو و میدانی کشور برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.



علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: در این مسابقات محمدمحسن ربانی دارنده مدال طلای پرش با نیزه قهرمانی آسیا در سال ۲۰۰۷ در جدال با حریفان مطرحی همچون هادی سپهرزاد و اسحاق غفاری توانست بالا‌تر از دو رقیب همیشگی خود عنوان نخست را به دست بیاورد.



وی ادامه داد: رقابت‌های انتخابی تیم ملی دو و میدانی در مواد مختلف با حضور افراد دعوت شده به پیکارهای انتخابی به منظور شناخت ترکیب نهایی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد.



مخالفت جامعه مدرسین با عبور منوریل از سطح در مقابل حرم مطهر



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قم مخالفت خود را با عبور منوریل از سطح در مقابل حرم حضرت معصومه (س) را اعلام کرد.



نایب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای شورای شهر و شهردار قم ملاقاتی با اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در روز دوشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دفتر جامعه مدرسین با حضور حضرات آیات محمد یزدی، مومن قمی و عبداللهی و حجت الاسلام و المسلمین جمشیدی داشتند.



سید مجید فارغیان گفت: در این جلسه آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کردند که هیئت رئیسه جامعه مدرسین با عبور منوریل از روی سطح در محدوده حرم مطهر حضرت معصومه (س) کاملا مخالف هستند.



وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه آیت الله مومن نیز ضمن تأیید سخنان آیت الله یزدی اعلام کردند که اهمیت شهر قم به عنوان پایگاه حوزه علمیه و عش آل محمد‌(ص) بیش از این است که با چنین تصمیماتی مخدوش شود.