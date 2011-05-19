شوراهای فرهنگی در مراکز جهاد دانشگاهی باید فعالتر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین یادگاری ظهر پنج شنبه در سی و دومین گردهمایی معاونین آموزشی واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز جهاد دانشگاهی سراسر کشور که در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مباحث اساسی در مباحث مراکز آموزش عالی،علمی کاربردی و دیگر فعالیت های آموزشی جهاد دانشگاهی توجه به مباحث فرهنگی در کنار مباحث آموزشی است.



وی تصریح کرد: بنا بر گفته مقام معظم رهبری شائنیت جهاد دانشگاهی بر اساس دین و تقوا پایه گذاری شده و شان جهاد بالاتر از این است که در مراکز آن ارتقای سطح فرهنگی دیده نشود.



یادگاری بر لزوم فعال شدن شوراهای فرهنگی در تمام مراکز جهاد دانشگاهی تاکید کرد و گفت: این شوراها باید برنامه های هدفمند و موثری داشته تا خروجی های مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی، جهاد گرانی باشند که مباحث فرهنگی را مد نظر دارند.

فرهنگ جهادی باید حفظ و به نسل جوان منتقل شود



وی یادآور شد: مباحث مربوط به فرهنگ جهادی باید در مسئولان جهاد بماند و به نسل های بعدی انتقال یابد و این نیازمند تفسیر جهاد و روحیه جهادی بر اساس سیره پیامبر و ائمه اطهار(ع) و انتقال آن به نسل جوان است.



در مراکز آموزشی جهاد باید عفاف و حجاب به صورت کامل رعایت شود



رئیس جهاد دانشگاهی کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر حفظ و رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تاکید کرد و بیان داشت: حفظ عفاف و حجاب شئنیت جهاد دانشگاهی است و با توجه به لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به تمام مراکز آموزش عالی ابلاغ شده است همه موظف به اجرای این دستورالعمل در مراکز آموزشی هستند.



وی با بیان این که نباید افراد بدحجاب در درون مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی وجود داشته باشد، گفت: در جهاد دانشگاهی اخیرا دستورالعملی بر اساس فرهنگ اسلام و برگرفته از دیدگاه ائمه اطهار(ع) برای مراکز آموزشی این نهاد تهیه شده است که بر اساس آن باید جوانان را با مباحث آموزشی عفاف و حجاب آشنا کرد و برنامه های جهت داری در مورد بحث عفاف و حجاب طرح ریزی کرد که به زودی به مراکز ابلاغ خواهد شد.