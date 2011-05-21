  1. استانها
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۱

در حضور وزیر مسکن؛

عوامل اجرایی پروژه همت درگیر شدند/ پروژه ملی مشاور ندارد!

عوامل اجرایی پروژه همت درگیر شدند/ پروژه ملی مشاور ندارد!

کرج - خبرگزاری مهر: عوامل اجرایی پروژه همت صبح پنجشنبه در حضور وزیر مسکن و شهرسازی با هم درگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به دنبال مجادله لفظی برخی از عوامل اجرایی پروژه همت، کار به جایی رسید که مشخص شود این پروژه ملی حتی مشاور هم ندارد.

پیمانکار پروژه یادشده در حضور وزیر مسکن و شهرسازی به صورت شفاهی از ادامه حضور در این پروژه استعفا کرد.

وی، علت این امر را دخالتهای نابجا و بازرسی های دست و پاگیر دانست.

زمانی که درگیری لفظی میان مسئولان بخش خصوصی و دولتی بالا گرفت، مشخص شد این پروژه پس از گذشتت سالها هنوز مشاور خود را نمی شناسد.

وزیر مسکن خواستار رفع اختلافات در فضایی به دور از حاشیه شد

وزیر مسکن نیز که از وضعیت موجود متعجب شده بود، با وساطت میان ناظر و پیمانکار خواستار رفع اختلافات در فضایی آرام و به دور از حاشیه شد.

نیکزاد تصریح کرد: مسائل فنی و سیاسی نباید در پروژه ها به هم گره بخورد.

وزیرمسکن که از صبح امروز پنج شنبه مهمان استان البرز است، تا ساعاتی دیگر از روند اجرایی پروژه مسکن مهر ماهدشت بازدید می کند. در این بازدید، مسئولان استانی و شهرستانی، وزیر مسکن را همراهی می کنند.

مسکن مهر ماهدشت با مشکل کمبود بودجه و امکانات مواجه است

پروژه 12 هزار و 500 واحدی مسکن مهر ماهدشت که سال گذشته با حضور وزیر مسکن کلنگ زنی شد، هم اکنون با مشکل کمبود بودجه و امکانات مواجه است.

وزیر مسکن در حالی از این پروژه بازدید می کند که سال گذشته وعده داده بود که یک هزار و 500 واحد از این پروژه عظیم مور بهره برداری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1315888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها