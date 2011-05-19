هزار هکتار زمین آماده واگذاری به سرمایه گذاران صنعتی قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی صنعت و معدن استان که با حضور ندیمی معاون پارلمانی وزیر صنایع و معادن در شرکت هفت الماس برگزار شد اظهارداشت: دور اول مصوبات سفر رئیس جمهور در حوزه شهرکهای صنعتی اجرایی شده است که تکمیل تصفیه خانه های صنعتی از جمله آنهاست.

وی در خصوص مصوبات دور دوم هم افزود: انجام مطالعه و امکان سنجی ساخت شهرک های صنعتی در طارم و زیاران به پایان رسیده که شهرک طارم در حال واگذاری است و زیاران و خاکعلی در حال طراحی است.

ناصحی گفت: تملک شهرک صنعتی نیکویه در مرحله تملک نهایی است و شهرک حکیمیه با 80 درصد پیشرفت با اختصاص

417 هکتار زمین در حال انجام است که موجب توزیع متوازن صنعت در استان می شود.

وی انتقال زباله از لیا، اجرای فاز دوم شهرک صنعتی کاسپین، فاز یک شهرک خرمدشت در 300 هکتار، شهرک صنعتی کوهین، واگذاری زمین در شهرکهای شال، اسفرورین، حکیمیه و الموت را از دیگر برنامه های در دست اجرا ذکر کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآورشد: تاکنون 500 هکتار عرصه صنعتی در استان واگذار شده و 540 هکتار در حال واگذاری است و یک هزار هکتار عرصه دیگر نیز برای واگذاری به صنعتگران برای سرمایه گذاریهای جدید آماده واگذاری شده است.

وی حمایت از صنایع کوچک را از اولویتهای این شرکت دانست و افزود: احداث خوشه قطعات خودرو، اجرای تورهای صنعتی برای آشنایی با قابلیتهای صنعتی و تولیدی استان، فعال کردن پایان نامه های دانشجویی و افتتاح مرکز موقت کسب و کار را از دیگر کارهای انجام شده عنوان کرد.

حسن نائبی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین هم در این جلسه گفت: 20 درصد درآمد موسسه استاندارد برای توسعه آزمایشگاههای تخصصی هزینه می شود که در این راستا یک میلیارد تومان برای توسعه آزمایشگاه قطعات خودرو و 400 میلیون تومان هم برای آزمایشگاه مصالح ساختمانی استان اختصاص یافته است.