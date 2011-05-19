تحقق مصوبه سفر سوم هیئت دولت در بخش فنی و حرفه ای نیازمند امکانات است

محمد جهانتیغی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: مصوبه سفر سوم هیئت دولت به استان مبنی بر ارایه آموزش های فنی و حرفه ای به 100 هزار نفر جویای کار در سال 1390 نشانگر عنایت خاص رئیس جمهور و هیئت دولت به این موضوع است.

وی گفت: نیاز سیستان و بلوچستان به آموزش های فنی و حرفه ای بیش از میانگین کشوری است بطوریکه اگر در هر سال معادل 100 هزار نفر را زیر پوشش قرار دهیم همچنان با میانگین کشوری فاصله خواهیم داشت.

وی افزود: ارایه آموزش ها به 100 هزار نفر در سال با توجه به ظرفیت این اداره کل کار بسیار دشواری است اما در مقایسه با میزان بیکاری در استان و جمعیت بالای جویای کار این عدد بسیار کوچکی است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: اگر در پروسه زمانی 10 ماه آینده، این مرکز 100 هزار نفر را در استان زیر پوشش قرار دهد باید به هر نفر 100 ساعت آموزشهای فنی و حرفه ای ارائه کند که معادل 10 میلیون نفر می شود و این عدد سه برابر وضع فعلی جمعیت در حال آموزش در این مرکز است.

وی گفت: پیش بینی واقع بینانه من آن است که این اداره کل با ظرفیت و توان فعلی و عمل به سایر تعهدات خود می تواند طی دو سال 100 هزار نفر را آموزش دهد.

وی افزود: در سفر سوم هیات دولت به این استان 9 مصوبه برای مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان در نظر گرفته شد که مهمترین آن اختصاص 60 میلیارد ریال برای توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تجهیز کارگاهها است.

جهانتیغ اظهار داشت: همچنین هیئت دولت برای رفع مشکلات زیرساختی مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان بویژه کمبود نیروی انسانی متخصص، تصمیماتی اتخاذ کرد که مقرر شد با حمایت استانداری این مهم اجرایی شود.

وی گفت: با توجه به جوان بودن جمعیت استان و گسترش شغل های کاذب، ضروری است توسعه آموزش های فنی و حرفه ای همواره در اولویت برنامه های آموزشی باشد.

وی افزود: رسالت اصلی سازمان فنی و حرفه ای، نیازسنجی مبتنی بر واقعیت های هر منطقه است و باید آموزش هایی را ارائه کرد که مورد نیاز اقشار مختلف منطقه و در راستای توسعه استان باشد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان بیان داشت: فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان طی سالهای اخیر دچار یک سری آموزش های سنتی بوده و تکرار برخی از رشته ها به مدت طولانی از اشکالات اساسی وارده به این نهاد قلمداد می شود.

وی گفت: سنت گرایی یکی از علل اصلی ناموفق بودن نظام رسمی فنی و حرفه ای در تحقق اهدافش در برخی مناطق کشور از جمله سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: این استان به سبب بافت خاص جغرافیایی، اقلیم متفاوت و پراکندگی بیش از حد که یکی از موانع اصلی توسعه آن به شمار می رود و نیز به سبب جوانی جمعیت و نبود زیرساخت های لازم، ضعف صنایع بنیادی بیشتر از مناطق دیگر کشور نیازمند توسعه آموزش های فنی و حرفه ای است.

جهانتیغ اظهار داشت: متاسفانه از آنجا که در بخش آموزش فنی و حرفه ای در این استان، مبتنی بر برنامه های طرح آمایش سرزمین عمل نشده و برنامه ریزی منطقی در این زمینه صورت نگرفته، مهارت آموزی در استان به نحو مطلوب توسعه نیافته است.

وی گفت: به طور قطع سیستان و بلوچستان بیش از هر نقطه ای در کشور نیازمند آموزش های مبتنی بر نیاز بازار کار و نیازهای جامعه، تثبیت مشاغل موجود و ارتقای آنها و از همه مهمتر مشغول کردن این قشر فعال جوان جامعه به کار تولیدی در درون مرزهای استان است.

وی افزود: این سازمان توانسته طی سالهای اخیر در برخی بخش ها بسیار موفق تر از نظام رسمی آموزش عمل کند و آن جذب رانده شدگان از نظام آموزش و کسانی که دیگر توان ادامه تحصیل نداشتند بوده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان بیان داشت: اقشاری از مردم به مراکز آموزش فنی و حرفه ای مراجعه می کردند که دیگر نظام رسمی آموزش قادر به پذیرش آنها نبود و یا جزو اقشار کم درآمد و در پاره ای موارد در زمره اقشار آسیب پذیر جامعه به شمار می رفتند که با مراجعه به این مراکز موفق به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای شدند.

وی گفت: در سالهای گذشته این نهاد توانست به داخل زندان ها نفوذ پیدا کرده و گرایش به مهارت آموزی را در زندانیان تقویت کند تا هم روحیه آنان بهبود یابد و هم بتوانند هنگام خروج از زندان، با توجه به مهارت فنی که کسب کرده اند در مکانی مشغول به کار شوند و کمتر به کارهای ضد قانونی گرایش یابند.

وی افزود: خوشبختانه آمارها نشان می دهد از هر 100 نفر زندانی در کشور که آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند و از زندان بیرون آمدند کمتر از 10 نفر به کارهای خلاف گذشته گرایش یافته اند.

جهانتیغ اظهار داشت: برای رسیدن به امنیت پایدار ایجاد اشتغال پایدار لازم است و این مهم بدون ایجاد توانمندی و مهارت برای مشاغل موجود امکان پذیر نیست.

وی گفت: دولت سازمان فنی و حرفه ای را موظف کرده است که بخشی از ظرفیت های خود را به دانشجویان فارغ التحصیل، دانش آموزان و کسانی که علاقه مند به فراگیری مهارتی جدید هستند، اختصاص دهد تا گامی موثر در ایجاد اشتغال در جامعه برداشته شود.

وی افزود: در سالهای اخیر نقش سازمان فنی و حرفه ای در کشور نادیده گرفته می شد و دانشگاه جامع علمی - کاربردی نیز در حاشیه قرار گرفته و از هدف اصلی خود دور شده بود.

مدیر کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کشور در یک پوست اندازی جدیدی بسر می برد و در حال تجربه دوران تازه است و با تصویب سازمان ملی مهارت و فناوری در شورای عالی اداری کشور، نقش جدیدی برای آموزش های مهارتی در کشور که سازمان فنی و حرفه ای نیز جزئی از آن محسوب می شود تعریف خواهد شد.

وی گفت: تاکنون دو نظام رسمی و غیررسمی به صورت موازی مسئولیت ارائه آموزش های فنی را در کشور برعهده داشتند، به این صورت که سازمان آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از یک سو و سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی آموزش های مهارتی کشور از سوی دیگر هر یک وظایف خود را انجام می دادند.

وی افزود: از آنجا که دو نظام رسمی و غیررسمی ارائه آموزش های فنی در کشور مکمل یکدیگر نبودند و صلاحیت حرفه ای حلقه مفقوده بین این دو نظام بود از این رو، نظامی مبتنی بر ارزیابی توانمندی مهارتی افراد به نام نظام صلاحیت حرفه ای شکل گرفت که مانند پلی بین دو نظام مذکور عمل خواهد کرد.

جهانتیغ اظهار داشت: نظام صلاحیت حرفه ای و راه اندازی سازمانی با عنوان سازمان ملی مهارت و فناوری، پلی بین آموزش های رسمی و غیررسمی فنی و مهارتی است و نقش سازمان فنی و حرفه ای کشور را احیا و به علم روز مجهز می کند.

وی گفت: با ایجاد نظام صلاحیت حرفه ای، همه توانمندی های مهارتی افراد در فنی و حرفه ای دارای ارزش بالا و با مدارک کلاسیک دانشگاهی معادل می شود.

وی افزود: از این رو ارزیابی سازمان ملی مهارت و فناوری براساس نظام صلاحیت حرفه ای برای شبیه سازی مدرک تجربی فنی و حرفه ای با مدرک دانشگاه مبتنی بر مهارت، تجربه و توانمندی عملی خواهد بود.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان بیان داشت: سازمان ملی مهارت و فناوری در سال جاری آخرین دوره تکاملی خود در طراحی ساختاری را می گذراند و خوشبختانه این سازمان اکنون در تهران اعلام موجودیت کرده است.

وی گفت: در مرحله اول، هدف اصلی سازمان ملی مهارت و فناوری براساس ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه یکپارچه سازی کلی آموزش های مهارتی در سطح کشور بوده است.

وی افزود: در حال حاضر دو مجموعه دانشگاه جامع علمی - کاربردی و در کنار آن سازمان آموزش فنی و حرفه ای دو جز از اجزای سازمان ملی مهارت و فناوری هستند.

جهانتیغ با بیان اینکه بخش های دیگری در حال پیوستن به این سازمان هستند بیان داشت: براساس مصوبات دولت، بخشی از آموزش های مهارتی وزارت صنایع و معادن به این سازمان سپرده خواهد شد و به طور قطع بخش های دیگری از وزارتخانه ها به این سازمان ملحق می شوند.

وی گفت: سال 1390 سال استقرار ساختار این سازمان است.

وی افزود: در مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال 1391 نیز به عنوان سال تثبیت سازمان ملی مهارت و فناوری نامگذاری شده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه ای از جمله دستگاههایی است که به لحاظ داشتن امکانات سخت افزاری در کشور از بسیاری از دانشکده های مهندسی دانشگاهها مجهزتر است از این رو می تواند نیاز دانشگاه علمی - کاربردی را در این مورد برطرف کند.

وی گفت: همواره یکی از ایراداتی که به دانشگاه جامع علمی - کاربردی وارد بوده این است که به سبب نداشتن امکانات و تجهیزات کافی، به جای آموزش مبانی عملی و مهارتی مبانی تئوریک را به دانشجویان آموزش می داد و رشته هایی چون مدیریت و حسابداری که امکانات کمتری لازم داشت را توسعه می بخشید.

وی افزود: از این رو سیاستی اتخاذ شد که در استان ها دانشگاههای جامع علمی - کاربردی به سمت توسعه رشته های فنی که در زندگی مردم نقش اساسی ایفا کند پیش بروند.

جهانتیغ بیان داشت: براساس انعقاد تفاهم نامه، اکنون بخش هایی از ظرفیت های اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان از جمله کارگاههای رشته های برق، جوشکاری، لوله کشی، گاز، الکترونیک و رایانه در اختیار دانشجویانی قرار می گیرد که وارد نظام جامع علمی - کاربردی می شوند.

وی گفت: در حال حاضر نظام صلاحیت حرفه ای در هیئت دولت در دست بررسی است و کارگروه مشترکی در سطح ملی بین سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی تشکیل شده است که در حال استفاده از تجارب بیش از 20 کشور دنیا در طراحی نظام صلاحیت حرفه ای است.

وی افزود: توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای بویژه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان از نیازهای اساسی و راهکار مهمی برای ایجاد اشتغال پایدار است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان گفت: سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور با اهداف متعالی در سال 1359 شکل گرفت و در بدو امر هدف اصلی آن کمک به تثبیت مشاغل، ارتقای شغل شاغلان دستگاههای اجرایی بویژه کارگران کارخانجات و صنوف بود.

