شهرسلامت تهران می تواند محل رجوع بیماران سراسر دنیا باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، استاندار تهران عصر پنجشنبه در جریان افتتاح بیمارستان امام زمان(عج) شهرستان اسلامشهر افزود: توسعه بیمارستانها وتقاضاهای بخش خصوصی برای تأسیس بیمارستان به شهرسلامت منتقل می شود.

وی یادآور شد: ‌بیمارستانها، کلینیکهای تخصصی، تمام امکانات پیرامونی و خدماتی بخش درمان در شهرسلامت استقرار می یابد.

استاندار تهران با ذکر این نکته که مطالعات ایجاد شهر سلامت توسط مشاور در حال انجام است، تصریح کرد: اگر این شهر به درستی طراحی و پیگیری شود، می تواند برای تمام دنیا الگو و محل رجوع بیماران از سراسر دنیا شود.

شهر سلامت یکی از مراکز تورسیم درمانی برای آینده تهران و کشور

وی شهر سلامت را یکی از مراکز تورسیم درمانی در آینده برای تهران و کل کشور خواند و گفت: به طور حتم، این شهر در اطراف شهر تهران و در یکی از مناطق خوش آب و هوا و مناطق پیرامونی شهر ایجاد می شود.

استاندار تهران وجود پزشکان متبحر و نام آشنا در دنیا را یکی از ظرفیتهای عالی برای شهر سلامت و توریسم درمانی دانست.

زباله و فاضلاب بیمارستانها برای شهروندان و مدیریت شهری تبدیل به یک معضل شده است

وی به مشکلات بیمارستانهای شهر تهران اشاره کرد و یاد آورشد: اکنون برای توسعه بیمارستانهای شهر تهران، مشکلات فراوانی وجود دارد؛ ضمن آنکه زباله و یا فاضلاب بیمارستانها برای شهروندان و مدیریت شهری تبدیل به یک معضل شده است که اگر تدبیر درستی صورت نگیرد، به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

این مدیر ارشد استان تهران، تأسیس شهر سلامت را از مهمترین برنامه های استانداری تهران و وزارت بهداشت برای حل کامل مشکل بیمارستانهای شهرتهران دانست.

سرانه تختهای بیمارستانی اسلامشهر به سرعت در حال افزایش است

تمدن با اشاره به اینکه بیمارستان امام زمان(عج) شهرستان اسلامشهر، تعداد تختهای بیمارستانی شهرستان را به 200 تخت افزایش می دهد، افزود: این بیمارستان با همت و تلاش بخش خصوصی ساخته شده و اکنون به شهروندان این شهرستان تقدیم شده است.

وی بیان داشت: سرانه تخت بیمارستانی در اسلامشهر به سرعت در حال افزایش است.

بیمارستان400 تختخوابی اسلامشهر تا سال 1392به پایان خواهد رسید

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گفت: با اختصاص چهار میلیارد تومان که امروز در شورای برنامه ریزی استان در اسلامشهر مصوب شد ،بیمارستان400 تختخوابی اسلامشهر تا سال 1392 به پایان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: فرآیند زندگی در تهران به گونه ای است که اکنون باید نقش پذیری شهرستانهای اطراف تهران، بیش از گذشته باشد.

تمدن افزود: این بیمارستان برای 100 نفر به طور مستقیم و 300 نفر به طور غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

بیمارستان 100 تختخوابی امام زمان(عج) در شهرستان اسلامشهر توسط بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر 12.5میلیارد تومان به جز هزینه خرید زمین آن، در هشت هزار متر مربع زیربنا با چهار بخش داخلی، اطفال، زنان و زایمان و جراحی همراه با درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی، آزمایشگاه، پاراکلینیک مجهز، رادیولوژی، سونوگرافی پیشرفته و چهار اتاق عمل به روز و مدرن احداث شده است.