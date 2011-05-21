برخی شهرستانهای تهران به اندازه یک استان جمعیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، مرتضی تمدن در افتتاح کلانتری 16 موسی آباد در اسلامشهر با حضور فرمانده انتظامی استان تهران و البرز و نماینده مردم تهران و اسلامشهر برگزار شد، افزود: بر اساس شواهد و تجربیات شخصی، میزان رضایتمندی عمومی از فرماندهان استان تهران بسیار بالاست.

وی تأکید کرد: به دلیل عملکرد مثبت فرماندهی استان تهران و البرز، مردم امروزه نیروی انتظامی را جزو لاینفک امنیت خود می دانند.

استاندار تهران با بیان اینکه فرماندهی استان تهران و البرز یکی از فرماندهان موفق در سطح کشور است، افزود: فرماندهی استان تهران و البرز فرماندهی مردمی است که رمز موفقیت این فرماندهی نیز در مردمی بودن آن است.

ریشه یک حرکت غیرقانونی توسط مأموران انتظامی اسلامشهر در نطفه خشک شد

وی در ادامه ضمن تشکر از فرماندهی شهرستان اسلامشهر گفت: اقدامات گسترده و هماهنگ مأموران انتظامی اسلامشهر، ریشه یک حرکت غیرقانونی را در نطفه خشک کرد و تعدادی از افرادی که سعی داشتند به عناوین مختلف در شهرستان ایجاد ناامنی کنند، دستگیر شدند.

تمدن در پایان با بیان اینکه در حال حاضر شوق و پشتکار خاصی برای تامین امنیت در فرماندهی استان تهران و البرز حکمفرماست، گفت: باید استانداری و دیگر سازمانهای مسئول در ارائه خدمات و تسهیلات تسریع کنند تا امنیت موجود در استان تهران و البرز تحکیم یابد.

18 کلانتری در سطح استانهای تهران و البرز افتتاح شده است

همچنین فرمانده انتظامی استان تهران و البرز در ادامه این مراسم گفت: در آخرین سفر رئیس جمهور مقرر شد که 30 کلانتری در حوزه فرماندهی استان تهران و البرز ایجاد شود.

سردار علیرضا اکبرشاهی افزود: تاکنون 18 کلانتری از 30 کلانتری مقرر شده، افتتاح شده که هشت کلانتری دیگر نیز آماده افتتاح است و دیگر کلانتریهای باقیمانده در حال ساخت هستند.

وی با بیان اینکه کلانتری 16 موسی آباد در مساحتی به بزرگی یکهزار و 500 متر مربع افتتاح شده، یادآور شد: برای تأمین و ساخت این کلانتری 246 میلیون تومان هزینه شده است.

به گفته اکبرشاهی، در صورت تجهیز و تأمین منابع انسانی، یکی دیگر از کلانتریهای اسلامشهر به زودی افتتاح خواهد شد.

فرمانده انتظامی اسلامشهر نیز در مراسم افتتاحیه کلانتری 16 با بیان اینکه فرماندهی اسلامشهر در سال گذشته توفیقات زیادی را درباره کشف جرایم داشته است، گفت: بر اساس آمارهای موجود این فرماندهی توانسته با همت و تلاش مأموران به رشد 27 درصدی کشفیات جرایم مختلف دست یابد.

رشد 76 درصدی کشف سرقت منازل در اسلامشهر

به گفته سرهنگ افضل گلزاری، بیشترین رشد کشفیات مربوط به کشف سرقت منازل بوده است که رشد 76 درصدی داشته است.

وی افزود: در سال جاری مأموران پلیس آگاهی اسلامشهر، سارق بانک ملی را که اقدام به سرقت 290 میلیون تومان وجه نقد کرده بود، در کمتر از 24 ساعت دستگیر کردند.

گلزاری ادامه داد: دستگیری سارق بانک ملی به گونه ای بود که هنوز این شعبه اعلام سرقت نکرده و مأموران را در جریان وقوع این سرقت قرار نداده بود و با دستگیری این فرد، کارکنان بانک در جریان این سرقت بزرگ قرار گرفتند.

در ادامه این مراسم، با حکم فرمانده انتظامی تهران والبرز، سروان پرور به مدت سه سال به عنوان رئیس کلانتری 16 موسی آباد اسلامشهر منصوب شد.