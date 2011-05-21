به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه دفتر مرکزی رقابتهای جهانی دستاوردهای رایانه‌ای - UN WSIS AWARD - آخرین مهلت پذیرش آثار برای رقابتهای جوانان موسوم به " WSYA" را پایان خرداد ماه 1390 اعلام کرده است، دبیرخانه دائمی جشنواره دستاوردهای رایانه ای از تمامی جوانان زیر 30 سال در سراسر جهان که به صورت فردی یا گروهی با کمک گرفتن از ابزارهای اینترنتی مانند سایت، وبلاگ یا محتوای الکترونیکی تحت موبایل در امور خیریه یا انسان دوستانه و به نوعی کمک به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد فعالیت دارند، دعوت می شود که در این رقابت ها شرکت کنند.

شرکت در این رقابتها کاملاً رایگان است و بدون نیاز به هماهنگی با دبیرخانه ایران، به طور مستقیم از طریق سایت اصلی WSYA صورت می پذیرد.

فرصت کم نظیری که در این رقابتها برای جوانان کشور ما وجود دارد، پذیرش آثار تهیه شده در تمام زبانهای سازمان ملل بدون نیاز به ترجمه سایت یا وبلاگ به انگلیسی است و جوانان ایرانی که سایت یا وبلاگشان شرایط حضور در این مسابقه را داشته باشد می توانند به طور مستقیم از طریق لینک Register در سایت www.youthaward.org نسبت به ثبت آثار خود اقدام کنند.

رقابتهای بخش جوانان WSIS Award موسوم به WSYA در جهت کمک به اهداف توسعه هزاره (MDG) سازمان ملل متحد از طریق حمایت و اعطای جوایز به جوانانی که در این جهت گام بر می دارند برگزار می شود.

رقابتهای امسال در شش شاخه اصلی "مبارزه با فقر، گرسنگی و بیماری"، "آموزش برای همه"، "توانمندسازی زنان"، "فرهنگ شما"، "حفاظت از محیط زیست" و "پیگیری حقیقت" سازماندهی شده است.

دبیرخانه WSA ایران نیز در صورت نیاز به صورت رایگان آماده مشاوره و کمک به جوانان ایرانی یا معرفی مسابقه در دانشگاهها و حوزه های علمیه برای ارائه بهتر آثار خود و افتخار آفرینی بیشتر برای کشور خواهد بود.

به گزارش مهر، در دوره های گذشته سه اثر از ایران به عنوان برنده در این رقابتها اعلام شدند.