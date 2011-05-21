به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی‌های اخیر در محور سلفچگان قم علاوه بر نگرانی و تاثر شدید شهروندان قمی، باعث بروز التهاب‌ها و حرف و حدیث‌هایی در سطح مدیران استان شده است.



در این میان برخی از نهادهای خدمات‌رسان به آئین نامه‌ای اشاره کردند که بر اساس آن راهکارهای لازم برای کاهش سوانح رانندگی و امدادرسانی و افزایش ایمنی حمل و نقل، ارتقای ایمنی وسایط نقلیه و بهسازی راه‌ها، فرهنگ سازی، ارتقای آموزش همگانی و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان هماهنگی‌ها و اقدامات مدیریتی تعیین شده است، اما اجرای صحیح این آئین نامه در کشور به ویژه استان قم مورد بحث است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ این آئین نامه در شهریورماه 88 اظهار داشت: در بخشی از این آئین نامه امداد و نجات و اطفاء حریق در راه‌های برون شهری بر عهده جمعیت هلال احمر گذاشته شد، ولی در بند 2 تبصره 2 ماده 14 اشاره شده که تقویت ناوگان و تجهیزات اطفاء حریق بر عهده مسئولان استان است.



خلیل‌الله سائلی اضافه کرد: جمعیت هلال احمر یک موسسه عمومی غیردولتی است و طبق تبصره 2 ماده 3 اساسنامه جمعیت هلال احمر، هزینه آن قسمت از خدمات و کمکهای اولیه و سایر خدمات که از طرف دولت در سطح کشور به عهده هلال احمر سپرده می شود باید توسط دولت پرداخت شود و جمعیت هلال احمر استان قم نیز طی نامه‌ای لیست موارد درخواستی و مورد نیاز را به اداره کل مدیریت بحران استان اعلام کرد.

تجهیزات استاندارد مورد نیاز هلال احمر برای اطفاء حریق جاده‌ای



وی ایجاد حداقل یک پایگاه مجهز اطفاء حریق در هر محور، اختصاص یک دستگاه خودرو اطفاء حریق 11 هزار لیتری، اختصاص یک دستگاه خودرو اطفاء حریق دو هزار و 500 لیتری، اختصاص یک دستگاه خودرو نجات با تجهیزات کامل و وسایل اداری را از جمله موارد مورد نیاز جمعیت هلال احمر عنوان کرد و ادامه داد: البته برای هر پایگاه اطفاء حریق 9 نفر نیروی انسانی مورد نیاز است که آموزش اطفاء حریق و آتش نشانی به آنها ارائه شود.



سائلی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در وضعیت فعلی قادر به پاسخگویی حریق جاده‌ای نیست، تصریح کرد: امیدواریم وسایل و تجهیزات مورد نیاز این جمعیت تهیه شود تا ما بدون هیچ مشکلی به ارائه خدمات بپردازیم.



وی اضافه کرد: این مشکل در تمامی استانهای کشور وجود دارد، ولی حوادث اخیر در سلفچگان باعث شده که آتش نشانی قم به این آئین نامه استناد کند.

اعتراض جمعیت هلال احمر به ابلاغیه



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اینکه این جمعیت به ابلاغیه آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی اعتراض دارد، تصریح کرد: این اعتراض از سوی جمعیت هلال احمر کشور در حال پیگیری است که بدون اختصاص تجهیزات و امکانات لازم، نباید از این جمعیت انتظار خدمات رسانی اطفاء حریق در جاده‌های خارج از محدوده شهری را داشت.



وی اضافه کرد: ما انتظار داشتیم که مسئولان قبل از ابلاغ این آئین نامه و یا بلافاصله پس از ابلاغ آن، امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز جمعیت هلال احمر را تامین می‌کردند.



برآورد 451 میلیارد ریال اعتبار برای تهیه تجهیزات لازم



البته در سطح کشور نیز تحرکی برای اعلام نیاز جمعیت هلال احمر به تجهیزات لازم صورت گرفته و رئیس جمعیت هلال احمر کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای تهیه این تجهیزات شد.



سائلی به تشریح جزئیات این نامه پرداخت و گفت: رئیس جمعیت هلال احمر در این نامه خواستار اختصاص 600 دستگاه سیستم استاندارد اطفاء حریق قابل حمل، 300 دستگاه ست نجات هیدرولیک، 500 دستگاه خودرو نجات و 9 هزار نفر نیروی انسانی آموزش دیده شد که پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای تهیه این نیازمندی‌ها 451 میلیارد ریال برآورد شده است.

حریم شهرهای اقماری مشخص نیست



شاید حوادث اخیر در سلفچگان درس عبرتی برای مسئولان استان باشد که با ارزیابی مجدد و و تهیه آنچه که مورد نیاز دستگاه‌های خدمات رسان است، زمینه ارائه خدمات بهینه و به موقع به حادثه دیدگان را فراهم کنند.



با بررسی امکانات و تجهیزات دستگاه‌های خدمات رسان در شهرهای اقماری استان قم، این نتیجه حاصل می شود که نهادهای مستقر در این شهرها به شدت از نظر تجهیزات و نیروی انسانی ماهر در مضیقه هستند.



به گفته سائلی مشخص نبودن محدوده شهری یکی از مشکلات دستگاه‌های خدمات رسان است.



وی در این زمینه افزود: بر اساس قانون، وزارت مسکن و شهرسازی باید محدوده و حریم شهرها را مشخص و ابلاغ کند، اما تاکنون به جز قم، محدوده هیچ کدام از شهرهای استان قم مشخص نیست.



وی تأکید کرد: چنانچه محدوده شهری شهرهای اقماری مشخص باشد، دستگاه‌های خدمات رسان بهتر می توانند در محدوده کاری خودشان فعالیت کنند.



نگاه یک جانبه به آئین نامه ابلاغی!



همان گونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد، در آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی علاوه بر تاکید به خدمات رسانی بهینه و به‌موقع، به نکته‌های مهم دیگری از جمله ارتقای ایمنی وسایط نقلیه و بهسازی راه‌ها، فرهنگ سازی، ارتقای آموزش همگانی و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان تصریح شده که مطمئنا با رعایت این موارد بخش قابل توجهی از مشکلات این عرصه برطرف شود.



شاید حوادث اخیر در سلفچگان باعث شود برخی از مجموعه‌های ارشد استانی به دنبال مشخص کردن مقصر وقوع این گونه حوادث‌ها و احیانا کم‌کاری دستگاه‌های خدمات رسان باشند، اما باید به این نکته توجه داشت که اگر سایر بندهای این آئین نامه به خوبی اجرا می‌شد به احتمال زیاد این گونه حوادث رخ نمی‌داد.



البته توجه به این نکته دور از ذهن نیست که در حادثه کشته شدن اعضای یک خانواده در خودرو پراید، به خاطر انفجاری که در اثر برخورد تریلی با پراید رخ داد، اگر نیروهای خدمات رسان ظرف چند دقیقه در محل حادثه حاضر می‌شدند، دردی را دوا نمی‌کردند، بنابراین به نظر می‌رسد که فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی باید بر روی پیشگیری متمرکز شود‎، کما اینکه این موضوع مورد تاکید خلیل‌الله سائلی هم هست.

لزوم توجه به پیشگیری و استانداردسازی خودروها و جاده ها



سائلی حداکثر زمان اوج گیری حریق در خودروها را حدود 3 دقیقه اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه بیشتر خودروها دوگانه سوز هستند، معمولا حریق این خودروها توأم با انفجار است و اگر خودرویی دچار انفجار شود، در این مدت کوتاه هیچ خدماتی نمی‌توان ارائه کرد.



وی اضافه کرد: اگر خودروهای سنگین حامل مواد شیمیایی یا سوخت خدای ناکرده دچار حریق و انفجار شوند، اطفاء حریق نیاز به خودروی مجهز و مناسب دارد که جمعیت هلال احمر از این امکانات بهره مند نیست.



وی استانداردسازی خودروها و جاده‌ها را در ایمنی حمل و نقل و کاهش سوانح مهم دانست و تاکید کرد: محور سلفچگان که اخیراً چند مورد آتش سوزی خودروها در این محور اتفاق افتاده است، یکی از شلوغ‌ترین محورهای کشور است که تردد خودروهای سنگین در این محور مشکل آفرین شده است.



سائلی همچنین بر لزوم توجه به پیشگیری تاکید کرد و گفت: اگر در کنار استانداردسازی خودروها و جاده‌های بین شهری به ترویج فرهنگ رانندگی صحیح اهتمام شود، بسیاری از مشکلات ایمنی حمل و نقلی برطرف می‌شود.

فقط دو پایگاه امداد و نجات بین شهری ثابت در قم وجود دارد



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با بیان اینکه تنها دو پایگاه امداد و نجات بین شهری ثابت (جاده‌ای) در این استان وجود دارد، اظهار داشت: فاصله زیاد بین این دو پایگاه، امکان پاسخگویی به‌موقع و صریح به نیازهای حادثه‌دیدگان سوانح رانندگی را از جمعیت هلال احمر قم سلب می‌کند.



وی تصریح کرد: به تازگی با دستور استاندار قم قرار شد 8 پایگاه دیگر در این استان ایجاد شود تا در مسیر ارائه خدمات جاده‌ای تسهیل یابد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم همچنین از تهیه دو دستگاه اطفاء حریق انفرادی از اعتبارات استانی خبر داد.



این انتظار از مسئولان استان قم می‌رود که با مجهزکردن نهادهای خدمات‌رسان به تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی ماهر و از طرفی دیگر ارتقاء فرهنگ رانندگی و نیز تاکید به مسئولان کشوری برای استانداردکردن جاده‌ها و خودروها از بروز حوادث ناگوار که منجر به جریحه‌دارشدن قلب مردم می‌شود جلوگیری کنند.

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گزارش از روح‌الله کریمی