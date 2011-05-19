به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، بیست و چهارمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا از ظهر امروز پنجشنبه در سالن "یانوف آباد" مجموعه "پنیس گاردز" شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد که در این مسابقات مصطفی آقاجانی و احسان امینی فینالیست شدند و مرتضی رضایی به دیدار رده بندی راه یافت.

بر این اساس، در وزن 60 کیلوگرم مصطفی آقاجانی در دور نخست "سئونگ چول لی" از کره جنوبی را در دو تایم با نتیجه 9 بر صفر شکست داد. وی در دور دوم "جانگ میونگ ری" از کره شمالی را در سه تایم با نتیجه 10 بر 3 مغلوب کرد. آقاجانی در مرحله نیمه نهایی مقابل "نوری یوکی تاکاتسوکا" از ژاپن به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. "نمیخبایارباتسیخان" از قزاقستان حریف نماینده کشورمان در دیدار پایانی است.

احسان امینی در وزن 84 کیلوگرم در دور نخست "ریگولنگ سی" از چین را در دو تایم با نتیجه 7 بر یک مغلوب کرد و در دور دوم مقابل "زائوربک سوخیف" از ازبکستان و دارنده مدال طلای جهان در سه تایم با نتیجه صفر بر یک کلینچ، یک برصفر کلینچ و یک بر صفر کلینچ به پیروزی رسید. امینی در مرحله نیمه نهایی نیز "یوسف عبدالسلام‌اف" نایب قهرمان المپیک پکن از تاجیکستان را شکست داد تا راهی دیدار پایانی شود.

امروز همچنین در وزن 74 کیلوگرم مرتضی رضایی قلعه پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "الگیز جکیپ بیکوف" از قرقیزستان را در سه تایم با نتیجه یک بر 3، یک برصفر کلینچ بنفع حریف و 3 بر صفر شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل "رشید قربان‌اف" از ازبکستان در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد تا امشب برای کسب مدال برنز به مصاف "یون سئوک لی" از کره جنوبی برود.

در وزن 55 کیلوگرم نیز یاسر حیدرقلی نژاد در دور اول "چو یوان چانگ" از تایوان را در دو تایم با نتیجه 8 بر صفر مغلوب کرد و در دور دوم و در عین شایستگی مقابل "وو جو لی" از کره جنوبی در دو تایم با نتیجه صفر بریک کلینچ و یک بریک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. همچنین در وزن 66 کیلوگرم مصطفی حسین‌خانی باتجربه‌ترین کشتی گیر کشورمان در دور نخست مقابل "اینوکینتی اینوکینتیف" از قرقیزستان در سه تایم با نتیجه 4 بر 4 شکست خورد و حذف شد.

تیم کشتی آزاد کشورمان با ترکیبی از کشتی گیران جوان و آینده دار در این مسابقات شرکت کرده است. مسابقات اوزان 96 و 120 کیلوگرم فردا جمعه برگزارمی شود و عرفان امیری و کمیل قاسمی به مصاف حریفان خود می روند.