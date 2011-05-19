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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

نمازی خواه:

فعالیت خیرین باید در جامعه تبلیغ شود

قم - خبرگزاری مهر: یکی از خیر مدرسه ساز کشور بر جذب و ایجاد انگیزه در خیران توسط خود خیرین مدرسه ساز تأکید کرد و گفت: فعالیت افراد خیر به جامعه معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نمازی خواه ظهر پنج شنبه در سیزدهمین همایش خیرین مدرسه ساز که در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد گفت: یک خیر باید کار‌هایش را در جامعه بین مردم تبلیغ کند تا خیرین دیگر را به انجام چنین کارهای خیری از جمله مدرسه سازی تشویق و دعوت کند.

وی اظهار داشت: اگر خیری، خیرساز نباشد کارش در جامعه تاثیر چندانی نخواهد داشت بنابراین افراد خیر باید بر این امر اهتمام و توجه ویژه‌ای داشته باشند.

این خیر مدرسه ساز ابراز داشت: خداوند زحمات یک خیر را در دنیا و آخرت بی‌نتیجه نخواهد گذاشت و نتیجه کارهای خیرش را خواهد داد.

کارهای انفاق و خیر در نسل‌های بعد باید نهادینه شود

نمازی خواه ادامه داد: باید کار انفاق و خیر در نسل‌های بعد نیز نهادینه شود و باید همواره کار‌هایمان را تبلیغ کنیم و مدرسه بسازیم تا وجدان‌ها بیدار شود.

وی با اشاره به اینکه تا کنون صدها مدرسه در سراسر روستاهای کشور توسط خیرین با کمک وزارت آموزش و پرورش ساخته شده است اضافه کرد: از وزیر آموزش و پرورش درخواست مشارکت پرداخت ۵۰ درصد هزینه ساخت مدارس در روستا‌ها را کردم که ۴۰ روز بعد درخواست پذیرفته شد و تا کنون صد‌ها مدرسه در روستا‌ها ساخته شده است.

شایان ذکر است نمازی خواه خیر مدرسه ساز دو مدرسه در مشهد مقدس و یک مدرسه نیز در قم ساخته است.
 

کد مطلب 1315919

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