میزان بارندگی در کشور امسال 34 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد حاج رسولیها بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل اظهار داشت: این میزان کاهش بیشتر از متوسط کشوری است.

وی با بیان اینکه بارندگی در کشور طی اردیبهشت ماه جاری به لحاظ شدت و زمان مطلوب بوده است، اظهار امیدواری کرد که با روند فعلی درصد بارندگی افزایش و کمبودها در این زمینه برطرف شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور با اشاره به اختصاص 30 درصد متوسط بارندگی کشور به استان اردبیل افزود: در خصوص آبهای روان و سطحی نیز این استان بیش از دو برابر پیش بینیها رشد داشته و از 1.4 درصد به سه درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: این نشان از ظرفیت مطلوب استان در منابع آبهای سطحی است که نیازمند تلاش و مدیریت تمام دستگاه های ذیربط و مدیران اجرایی در مهار و استفاده از این منابع دارد.

وزارت نیرو امسال به اجرای طرحهای آبرسانی تاکید دارد

حاج رسولیها همچنین با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در سال جاری ابراز داشت: در بودجه سال 90 که بالغ بر 600 هزار میلیارد ریال مصوب شده است، طرحهای مختلفی در وزارت نیرو پیش بینی شده که بیشتر این طرحها به اجرای پروژه های آبرسانی و .استراتژی استحصال آب شرب از سدها تاکید دارد.

وی از افزوده شدن 11 طرح آبرسانی به لایحه بودجه سال جاری این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: یکی از این طرحها مربوط به استان اردبیل و شهرستان خلخال است.

مشاور وزیر نیرو به بحث افزایش اعتبارات تخصیصی استانها بویژه در حوزه عمرانی اشاره کرد و متذکر شد: در بحث اعتبارات نیز این استان در مجموع استانهای کشور رتبه پنجم را به خود اختصاص داده و امسال در بودجه مصوب بالغ بر هزار و 450 میلیارد ریال به اردبیل پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار از بسیاری استانهای بزرگی نظیر استان فارس و.... بیشتر بوده است، خاطر نشان کرد: وزارت نیرو توجه ویژه ای به اجرای طرحهای بزرگ این استان به عنوان قطب کشاورزی کشور دارد و البته این اعتبار ملی بوده و جدا از اعتبارات استانی است.

حاج رسولیها با تاکید بر ضرورت تکمیل و بهره برداری از طرحهای در دست اجرا در این استان افزود: متاسفانه با وجود اجرای پروژه های سد سازی کوچک و بزرگ در این استان امسال هیچ سدی در اردبیل افتتاح نخواهد شد که باید در این خصوص و اعمال مدیریت بازنگری شود.

وی اظهار داشت: البته تلاش می کنیم با تسریع روند کار تا پایان نیمه اول سال چند طرح آبرسانی را در این استان افتتاح و سدهای در دست احداث را پس از تکمیل آبگیری کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور در پایان سیاست وزارت نیرو را در خصوص مدیران استانی استفاده از پرسنل با تجربه درون سازمانی و بومی بودن عنوان کرد و تحقق این عوامل را موجب شکوفایی و رشد طرحهای آبی منطقه دانست.