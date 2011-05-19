طرح گازرسانی به "حصاربن" کلید می خورد

شاهرخ رامین ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از روستای حصاربن بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه به خبرنگار مهر گفت: توسعه مناطق روستایی در تمامی زمینه ها می بایست مبتنی بر قابلیتهای اینگونه مناطق صورت گیرد.



این مسئول از طرح هفت هزار هکتاری باغات مثمر در دماوند و فیروزکوه سخن به میان آورد و افزود: خوشبختانه رژیم حقوقی طرح هفت هزار هکتاری غرس باغات مثمر در دو شهرستان دماوند و فیروزکوه با حمایت جهاد کشاورزی استان تهران و استانداری تدوین شد.



وی ادامه داد: علاوه بر این تهیه طرح، عرضه مواد سوپر جاذب مورد نیاز و نهال درختان نیز با مساعدت مسئولان ذیربط همراه با ارائه آموزشهای لازم تامین خواهد شد.



رامین از کلنگ زنی طرح گازرسانی روستای حصاربن در شش ماهه نخست سال 90 خبر داد و افزود: با پیگیریهای بعمل آمده و همراهی بی دریغ مسئولان شرکت گاز استان تهران کلنگ اجرای طرح گازرسانی به روستای حصاربن فیروزکوه در شش ماهه نخست سال 90 به زمین زده می شود.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه با اشاره به دو خواسته اصلی مردم این روستا عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر گاز، ساماندهی مسیر روستای حصاربن از دیگر خواسته های این مردم محسوب می شود.



این مسئول بیان داشت: اما اجرای طرحهای گازرسانی ممکن است دیگر خدمات ارائه شده مانند ساماندهی مسیر دسترسی را با تخریب آسفالت و تضییع بیت المال همراه سازد بنابراین گازرسانی پیش از راهسازی کارکردی مناسب و نزدیک به منطق قلمداد می شود.

