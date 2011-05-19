پنج تن گوشت غیربهداشتی مرغ در بیرجند معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سعید افتخاری مقدم عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این محموله از خارج استان به مقصد بیرجند حمل شده بود و با توجه به رعایت نشدن شرایط بهداشتی در ابتدای ورود به شهرستان توقیف و طی مراحل قانونی در حضور صاحب محموله و نماینده دادستانی معدوم شد.

وی افزود: محموله ای به وزن دو تن و 335 کیلوگرم گوشت غیربهداشتی گوساله نیز هفته گذشته در بیرجند معدوم شد.

افتخاری مقدم با تاکید بر اینکه شهروندان گوشت قرمز مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند، بیان کرد: گوشت قرمز فاقد مهر بهداشتی دامپزشکی به دلیل اینکه مورد بازرسی قرار نگرفته است ممکن است سلامت انسان را به مخاطره اندازد.

وی تاکید کرد: گروه های سیار نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرستان به صورت جدی از مراکز عرضه، رستوران ها، سردخانه ها و کشتارگاه ها بازدید و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی با متخلفان براساس قوانین و مقررات برخورد می کنند.

وی افزود: عدم توجه برخی از شهروندان به مهر بهداشتی دامپزشکی حک شده بر روی گوشت زمینه سوء استفاده برخی از سودجویان را فراهم نموده تا با کشتار غیرمجاز دام در خارج از کشتارگاه، بهداشت عمومی جامعه را با تهدید جدی مواجه سازند.

رئیس دامپزشکی بیرجند با اشاره به انتقال برخی بیماریهای مشترک بین انسان و دام از طریق مصرف گوشت غیربهداشتی بیان کرد: دلالان گوشت بدون توجه به اصول بهداشتی با ذبح دام در منازل ویا مکان های غیربهداشتی زمینه بروز برخی بیماری ها از جمله بیماری تب کریمه کنگو را فراهم می سازند.