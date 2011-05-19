پنج تن گوشت غیربهداشتی مرغ در بیرجند معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سعید افتخاری مقدم عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این محموله از خارج استان به مقصد بیرجند حمل شده بود و با توجه به رعایت نشدن شرایط بهداشتی در ابتدای ورود به شهرستان توقیف و طی مراحل قانونی در حضور صاحب محموله و نماینده دادستانی معدوم شد.
وی افزود: محموله ای به وزن دو تن و 335 کیلوگرم گوشت غیربهداشتی گوساله نیز هفته گذشته در بیرجند معدوم شد.
افتخاری مقدم با تاکید بر اینکه شهروندان گوشت قرمز مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند، بیان کرد: گوشت قرمز فاقد مهر بهداشتی دامپزشکی به دلیل اینکه مورد بازرسی قرار نگرفته است ممکن است سلامت انسان را به مخاطره اندازد.
وی تاکید کرد: گروه های سیار نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرستان به صورت جدی از مراکز عرضه، رستوران ها، سردخانه ها و کشتارگاه ها بازدید و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی با متخلفان براساس قوانین و مقررات برخورد می کنند.
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