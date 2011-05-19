75در صد خواسته اهالی دماوند و فیروزکوه افزایش بافت روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، شاهرخ رامین ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از روستای "مهن" که همراهی فرماندار شهرستان فیروزکوه، بخشدار مرکزی و دیگر مسئولان محلی را نیز بدنبال داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: آنچه که بیش از هر موضوعی در بازدیدهای روستایی می بایست مورد توجه قرار گیرد محقق شدن وعده های مسئولان نهادهای مختلف است.



این مسئول با گلایه از مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فیروزکوه خاطرنشان کرد: انتظار من شتاب در عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فیروزکوه پیرامون تهیه و گردآوری تمامی پرونده های مربوط به افزایش بافت مناطق روستایی این شهرستان بود اما متاسفانه تا کنون این مهم عملی نشده است.



وی افزایش بافت روستایی را 75 درصد خواسته های اهالی این مناطق دانست و گفت: در پی اخذ یک نظرسنجی پیرامون معضلات روستایی از اعضای شوراهای اسلامی 75 درصد خواسته های اهالی این مناطق را افزایش بافت تشکیل می داد.



رامین بیان داشت: در راستای افزایش سطح رضایتمندی اهالی روستایی و توسعه این مناطق می بایست در قالب طرحی منطقی افزایش بافت در نواحی یاد شده از شهرستانهای دماوند و فیروزکوه را به مرحله اجرا درآورد.