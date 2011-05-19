به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، هیئتی از مسئولان و نخبگان شهرستان ری در راستای طرح برادر‌خواندگی شهرری و کربلا عازم کربلای معلی شدند.

فرماندار ری به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تهران نیز به دعوت مسئولان استانداری کربلا،عازم این سفر معنوی شدند.

این سفر در راستای طرح برادر‌خواندگی ری و کربلا که سال گذشته توسط فرماندار شهرستان ری پیشنهاد شده بود، انجام گرفت.

در این سفر، نمایندگانی از اقشار مختلف همچون ورزشکاران، پزشکان، کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان، فرهنگیان، هیئت‌های مذهبی و دانشگاهیان حضور دارند.

این هیئت در اولین برنامه خود پس از برگزاری مراسم استقبال توسط مسئولان استانداری کربلا، به زیارت حرم سالار شهیدان حضرت اباعبد‌الله ال‌حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) مشرف شدند.