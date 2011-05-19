مجالی برای بیان معضلات از سوی شورای بخش مرکزی دماوند نیست

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، طیبه میرزا کوچکی عصر پنجشنبه در نشست شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند که با حضور بخشدار این بخش برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: تلاش یکساله اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند برای رفاه حال عموم و نواحی روستایی این شهرستان قابل تقدیر و لازم به تشکر است.



این مسئول خواستار ساماندهی وضعیت قرائت سامانه های تعیین قیمت خدمات منازل روستایی شد و افزود: گاه دیده می شود قرائت کنتورهای بخشهای خدماتی مختلف بدون ساماندهی لازم انجام می گیرد و ممکن در این نحوه عملکرد حقی از روستاییان تضییع شود.



وی با بیان اینکه مسئولان شورای بخش مرکزی در نشستهای شورای اداری شهرستان مجالی برای طرح معضلات خود ندارند، عنوان کرد: متاسفانه در نشستهای شورای اداری شهرستان دماوند مجالی برای اعضای شورای بخش مرکزی جهت بیان معضلات 50 منطقه روستایی شهرستان دماوند وجود ندارد این درحالی است که بخش اعظمی از شهرستان دماوند را نواحی روستایی تشکیل می دهد.



بخشدار بخش مرکزی دماوند نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: هماهنگی شورای بخش و بخشداری مرکزی دماوند نه تنها در شمالشرق بلکه در استان تهران زبانزد دیگر نهادهای مشابه است.



موسی بهرامی با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام عظمی ولایت خاطرنشان کرد: سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی منقش گشته است از این رو مدیرت طی سال جاری در امور مختلف می بایست رنگ و بویی جهادی به خود بگیرد.



این مسئول ادامه داد: به جرات می توان گفت اغلب خصوصیات یک مدیر جهادگر سازگار با نحوه عملکرد سال جاری به طبع فرمان مقام عظمی ولایت در یکایک مسئولان شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند وجود دارد.



وی با اشاره به برخی خصوصیات مدیر جهادگر عنوان کرد: ایمان، اخلاص، تلاش بی وقفه، تکیه بر تواناییها، نشاط در کار، خلاقیت در امور، تبعیت از قانون، انعطاف در برنامه ها، عدم سوء استفاده از مدیریت، دوری از مبالغه و دلسوز نظام و انقلاب را می توان از جمله خصوصیات یک مدیر جهادگر برشمرد.



بخشدار بخش مرکزی دماوند خواستار ساماندهی بازدیدهای روستایی در سال جاری شد و گفت: می بایست درصد بالایی از بازدیدهای سال جدید به تلاش جهت ساماندهی، پیگیری و ثمرنشینی پروژه های پیشین مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند معطوف گردد.



بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.