نقشه جامع علمی دور از بازیهای سیاسی اجرایی شود

امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک بخش مهم برای نقشه جامع علمی کشور، نوشتن برنامه است اما مهمتر این است که بتوانیم بر اساس برنامه حرکت کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید براینکه یکی از ضروریات کشور، داشتن برنامه علمی است که این برنامه می تواند نقشه جامع علمی کشور باشد، گفت: اگر این طرح با ویژگیهای کارشناسی و اعمال نظر درخصوص نیازها و امکانات و استعداهای کشور به صورت جامع نوشته شده باشد می توانیم به آن طرح جامع اطلاق کنیم.

طاهرخانی گفت: حرکت در مسیر برنامه و خروجی کار اهمیت ویژه ای دارد. باید بتوانیم در مسیر اهداف تعین شده حرکت کنیم. بنابراین دستگاههای اجرایی باید سیاستشان این باشد که این طرح به طور کامل به اجرا در بیاید.

وی با تاکید بر اینکه نقشه جامع علمی کشور مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است گفت: امیدواریم این نقشه که اکنون ابلاغ شده است مورد تایید باشد. بدین معنا که زوایای مختلف آن دیده شده و از کاستی های کمتری برخوردار باشد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شوراهای سیاست گذار در بحث علمی و فرهنگی کشور است یادآور شد: این نهاد توانسته است نقشه جامع علمی کشور را تدوین کند که البته مجلس شورای اسلامی نیز می تواند نظرات خود را درباره نقشه ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه را در اختیار کارشناسان و نخبگان قرار داده و امیدواریم نقشه در ادامه نیز با نظرخواهی از اساتید و صاحبنظران و به دور از بازیهای سیاسی و جناح بازی و تنها با هدف ارتقای توان علمی کشور اجرایی شود.

طاهرخانی با تاکید بر این نکته که نیازی به ورود مجلس به موضوعاتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده نیست تاکید کرد: مجلس می تواند نظر خود را ارائه دهد و در مواردی که نیاز به قانون وجود داشته باشد در این زمینه با شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری داشته باشد.