تکمیل فاز اول طرح توسعه شرقی حرم تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار معاون وزیر مسکن بر لزوم تسریع در پیشرفت طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر و دیگر طرحهای در دست اجرای وزارت مسکن در قم تأکید کرد.



وی با بیان اینکه فاز اول طرح توسعه شرقی حرم مطهر باید حداکثر تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری برسد، بیان کرد: آماده سازی صحن اصلی و تملک املاک واقع در مسیر طرح در اولویت قرار داشته و باید از محل تأمین اعتبارات خوبی که برای این طرح پیش بینی شده، در انجام عملیات اجرایی این دو بخش از کار تسریع شود.



استاندار قم با اشاره به این که جمعیت زائران قم روز به روز در حال افزایش است، گفت: طرحهای توسعه هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر باید با در نظر گرفتن این حجم رو به افزایش جمعیت زوار و مسافران بوده و در برگیرنده تمام امکانات و نیازهای خدماتی اقامتی آنها باشد.



وی طرح مقاوم سازی مصلی بزرگ قم را از دیگر پروژه های طرف قرارداد وزارت مسکن عنوان کرد و افزود: این پروژه از نیازهای ضروری برای اجتماع‌ها و مراسم‌های مختلف استان محسوب شده و لازم است عملیات اجرایی آن با سرعت و جدیت هر بیشتر پیگیری و به سرانجام برسد.



صحن شرقی حرم با استفاده از معماری ایرانی احداث می‌شود



در ابتدای این دیدار معاون وزیر مسکن نیز گزارشی از آخرین وضعیت طرح های توسعه ضلع شرقی حرم مطهر و بازسازی مصلی همچنین برنامه های این وزارتخانه برای سرعت دادن به پیشرفت پروژه‌ها ارائه کرد.



علیزاده با قدردانی از اهتمام و حمایت‌های جدی استاندار قم گفت: با مساعدت‌های ویژه استان، ساخت و ساز و توسعه اطراف حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) با سرعت خوبی در حال اجرا بوده و با استفاده از معماری ایرانی اسلامی، طراحی‌های بسیار زیبایی برای احداث صحن شرقی و مستحدثات پیرامونی آن در نظر گرفته شده است.