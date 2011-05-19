دانشگاه آزاد کرمانشاه قهرمان مسابقه های هندبال منطقه 11 شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این مسابقه ها که به صورت دوره ای برگزار شد، در پایان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه توانست عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند و واحد سنندج به مقام دوم و همچنین واحد اسلام آباد غرب نیز به مقام سوم رسیدند.

تیم کرمانشاه ضمن حضور در اردوی آمادگی، برای شرکت در مسابقات کشوری که در مردادماه سال جاری برگزار می شود، با سایر تیم های نخست مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی رقابت خواهد کرد.

اسامی اعضای تیم کرمانشاه عبارتند از شهریار ویسی، سجاد علیئی، سعید باقری، مهدی بیگلری، مصطفی فلاح، سید محمد حسینی، میلاد غلامیان، فرهاد نجفیان، میلاد صفری، نقی رسولی، مهدی حمیدیه، آرش فروتن، شاهین مارابی و میلاد ایوترند که مربی تیم نیز حمیدرضا عزتی و سرپرست هم مرتضی صانع زاده است.