جزئیات برگزاری آزمون گواهینامه/ 8 دانشگاه مجری شدند

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون گواهینامه امسال همزمان با آزمون ارتقای سال آخر در مردادماه 90 برگزار می شود، در واقع دستیاران سال آخر در این آزمون شرکت می کنند و در صورت قبولی گواهینامه خود را دریافت می کنند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: آزمون گواهینامه دستیاران پزشکی نشان دهنده پایان تحصیل یک دستیار تخصصی است و در دو بخش کتبی و عملی برگزار خواهد شد که امتحان عملی به شکل آسکی یا ایستگاهی است و مهارت های بالینی دستیار را در رشته تخصصی مربوطه می سنجد.

ضیایی گفت: آزمون کتبی در 8دانشگاه علوم پزشکی که به عنوان دانشگاههای آمایش سرزمین انتخاب شده اند شامل دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، اهواز، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و کرمان برگزار شده و آزمون شفاهی به صورت آسکی در دانشگاههای مجری تربیت دستیار برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: دستیاران هر چند دانشگاه به صورت منطقه ای در یک دانشگاه امتحان کتبی می دهند و فرد در صورت قبولی و کسب حدنصاب مورد نظر می تواند به عنوان متخصص وارد حوزه کاری شود.