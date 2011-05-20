درخواستهای ارائه دهندگان تلفن اینترنتی/ امنیت شغلی ما را تامین کنید

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس تلفن اینترنتی – Voice Over IP – یا همان IP تلفنی همچون ارائه دیگر خدمات اینترنتی از زمان ورود خود به کشور فراز و نشیب‌های فراوانی را به همراه داشته و همچنان نیز به دلایلی که کارشناسان از آن به بی قانونی و نبود تعامل نام می برند ارائه این سرویس در کشور ساماندهی مناسبی نشده است. در عین حال فعالیت غیرقانونی در بازار تلفن اینترنتی، نبود امنیت شغلی ارائه دهندگان VOIP و نبود تضمین مشخص برای قطع ارتباط این سرویس دهندگان از جمله مهمترین معضلات این بخش تلقی می شود.

از سرگیری فعالیت فعالان VOIP در قالب دو تعاونی

به دنبال ساماندهی بازار تلفن اینترنتی در کشور و از سرگیری فعالیت 114 شرکت بخش خصوصی فعال در این حوزه، سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن شرکتهای اینترنتی مقدمات ایجاد دو تعاونی "تفتان" و "تلفا" را برای یکپارچه سازی این فعالیت آماده کردند و مذاکراتی نیز با شرکت ارتباطات زیرساخت برای دریافت مسئولیت ارائه خدمات VOIP به این دو تعاونی داشتند که این مذاکرات در آستانه امضای قرارداد است تا ارائه خدمات تلفن اینترنتی در چارچوب وظایف مشخص به این دوتعاونی سپرده شود.

براین اساس شرکت‌های دارای مجوز تلفن اینترنتی با هدف بررسی راهکارهای توسعه کسب و کار و ابعاد امضای این قرارداد، با مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت جلسه ای برگزار و درخواستهای خود را در زمینه انجام این خدمات اعلام کردند.

در این جلسه که چالش‌ها و تهدید‌های پیش رو از سوی این شرکتها مطرح و راههای برون رفت از آن مطرح شد، علیرضا علمی دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از 119 شرکت دارای مجوز در سطح کشور به صورت قانونی در زمینه تلفن اینترنتی فعال هستند ادامه داد: ماحصل فعالیت 10 ساله این شرکت‌ها علاوه بر کاهش هزینه بالای مکالمات بین الملل و ارائه خدمات مطلوب به مردم، میلیاردها تومان صرفه‌جویی ارزی برای کشور بوده است.

وی فعالیت 10 ساله شرکتهای اینترنتی در عرصه فناوری نوین VOIP را عاملی موثر در ارتقای سطح علمی و فنی این شرکت‌ها دانست و با تاکید بر ظرفیت بالای اشتغال نیروهای متخصص در این حوزه، این شرکت‌ها را پتانسیل و سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و دولت برشمرد.

درخواستهای شرکتهای فعال تلفن اینترنتی از زیرساخت

به گزارش مهر، طبق توافقات اولیه قرار است از این پس ترافیک اورجینیشن از کانال دو تعاونی "تفتان " و "تلفا" عبور کند که بر این اساس شرکت ارتباطات زیرساخت برای تضمین این قرارداد که مدت آن یک سال است ضمانت نامه 400 میلیون تومانی و 300 میلیون تومان پیش پرداخت از دو تعاونی مذکور مطالبه کرده است. همچنین تعهدات دیگر منوط به انجام درست قرارداد و انجام ماهانه 10 میلیون ترافیک برای هر تعاونی است و براین اساس برای هر دقیقه ترافیک مکالمه مبلغ 10 تومان به شرکت ارتباطات زیرساخت عوارض تعلق می گیرد.



اما از آنجایی که به اعتقاد فعالان این بخش مبلغ مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به درآمد شرکتها بالا است این شرکتها خواستار همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و رگولاتوری برای منطقی کردن این رقم شدند که در نهایت احمد پورنگ نیا معاون شرکت ارتباطات زیرساخت در این جلسه تاکید کرد که در صورت پیشنهاد تعدیل این مبلغ از سوی شرکتها به سازمان تنظیم مقررات شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این زمینه موافقت به عمل خواهد آورد. چرا که به گفته وی شرکت ارتباطات زیرساخت به این قرارداد از جنبه های اقتصادی آن نمی نگرد.

در همین حال شرکتهای VOIP در زمینه موارد مربوط به رقم ضمانت نامه و مدت اعتبار و تمدید این قرارداد درخواستهایی داشتند که مقرر شد شرایط این قرارداد در مذاکراتی با بخش حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت بازنگری شود. در این رابطه علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی و رضا باقری اصل مدیر گروه ارتباطات مرکز پژوهش های مجلس از حاضران این جلسه نیز قول همکاری مساعد برای بررسی جوانب حقوقی این قرارداد با حضور طرفین دادند.

قطع سرویس دهی شرکتهایی که عضو تلفا و تفتان نیستند

به گزارش مهر، از آنجایی که قرارداد ارائه خدمات تلفن اینترنتی دو تعاونی تلفا و تفتان بر بستر "گیت وی" شرکت ارتباطات زیرساخت برای مدت یک سال منعقد خواهد شد شرکتهای تلفن اینترنتی خواستار عدم حذف مجوزهای فعلی خود در این عرصه شدند تا امنیت شغلی شان تضمین شود و در صورتیکه با اتمام مدت قرارداد، شرکت ارتباطات زیرساخت تمایلی به تمدید ادامه همکاری با شرکتها نداشت این شرکتها بتوانند با وجود مجوز فعالیت فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

در این جلسه احمد پورنگ نیا تاکید کرد که احتمال قطع شدن سرویس دهی شرکتهایی که عضو این دو تعاونی نیستند در صورت نهایی شدن این قرارداد بسیار زیاد است.