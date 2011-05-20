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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

با رقابت 500 دستیار تخصصی/

آزمون پذیرش در دوره دستیاری تکمیلی ‌تخصصی برگزار شد

آزمون پذیرش در دوره دستیاری تکمیلی ‌تخصصی برگزار شد

آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) با رقابت حدود 500 نفر امروز جمعه آغاز شد و با برگزاری آزمون شفاهی در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دستیار تکمیل تخصصی در دانشگاههای علوم پزشکی دارای مجوز آموزشی این دوره انجام می گیرد و آزمون کتبی در روز 29 اردیبهشت ماه 90 برگزار شد و آزمون شفاهی نیز در روزهای 30 و 31 اردیبهشت در همان دانشگاهها برگزار می شود.

ظرفیت پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) برای آزمون اردیبهشت ماه از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت 232 نفر تعیین شده است.

دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به مدت یک سال به طول می انجامد و این دوره از اول مهرماه 90 در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، یزد، مشهد، اصفهان، تبریز، ارتش، بقیة الله، اهواز، ارومیه و کرمان آغاز می شود.

کد مطلب 1315957

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