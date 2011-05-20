آزمون پذیرش در دوره دستیاری تکمیلی ‌تخصصی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دستیار تکمیل تخصصی در دانشگاههای علوم پزشکی دارای مجوز آموزشی این دوره انجام می گیرد و آزمون کتبی در روز 29 اردیبهشت ماه 90 برگزار شد و آزمون شفاهی نیز در روزهای 30 و 31 اردیبهشت در همان دانشگاهها برگزار می شود.

ظرفیت پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) برای آزمون اردیبهشت ماه از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت 232 نفر تعیین شده است.

دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به مدت یک سال به طول می انجامد و این دوره از اول مهرماه 90 در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، یزد، مشهد، اصفهان، تبریز، ارتش، بقیة الله، اهواز، ارومیه و کرمان آغاز می شود.