43 درصد از بیماری ها غیرواگیردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر از زنجان، رحیم سروری زنجانی در مراسم افتتاح پایگاه خبری و اطلاع رسانی "وب دا" توجه به حوزه سلامت و سلامت محوری را از دولت نهم عنوان کرد و افزود: دولت در راستای آگاهی اذعان و افکار عمومی ایجاد پایگاه خبر و اطلاع رسانی مهمترین ابزار برای اطلاعات سلامت و پزشکی راه اندازی کرده است.



وی با اشاره به اینکه شاخص توسعه یافتگی استان در حوزه سلامت در سال 1383 ، 55 صدم از یک بود که در سال 2008 به 88 صدم از یک رسیده است که در بین 189 کشور رتبه 4 را در توسعه یافتگی دارد بنابراین در ارتباط با شاخص هایی که بهداشت در نظر دارد نسبت به سال 56 ، 15 سال به امید به زندگی اضافه شده است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استا ن زنجان اظهار داشت : شاخص مرگ مادران ، نوزادان ، پوشش صحیح واکسیناسیون ، نظام مراقبت های ویژه که صد درصد پوشش روستایی را داشته است و پزشک خانواده که در برنامه پنجم در کشور و روستاها محور کار قرار خواهد گرفت و تا افقق 1404 محقق می شود دانشگاه عملکرد خوبی داشته است

سروری زنجانی گفت : خدمات درمانی ، توریست درمانی با شتاب بیشتری در کشور در دولت عدالت محور صورت گرفته است که تعداد پزشک قبل از انقلاب 13 هزار بود که در حال حاضر به 110 هزار پزشک رسیده و تعداد دانشگاه علوم پزشکی قبل انقلاب از 8 دانشگاه به 50 دانشگاه ، از 23 رشته تخصصی به 160 رشته فوق تخصصی توسعه پیدا کرده است .

وی یاد آور شد : قبل از انقلاب 5 هزار دانشجوی پزشکی بود که در حال حاضر به 100 هزار دانشجو رسیده است لذا ایران در خاورمیانه رتبه اول و در بین کشورهای اسلامی رتبه دوم را دارد که با یک رشد 11.5 درصد در تولیدات علمی دارد و به عنوان پر شتاب ترین کشور در سال 2010 معرفی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی متکلف امر سیاستگذاری و خدمات بهداشتی به مردم است که یک چهارم اعتبارات را به خود اختصاص داده است لذا توجه به بیمه ها دقت شود و راهکار فراهم شود که پیشگیری بر درمان مقدم باشد و آموزش مد نظر باشد و هزینه درمان کم باشد

سروری زنجانی یاد آور شد: با توجه به اینکه زندگی بشر به سمت زندگی نو پدید یا صنعتی پیش می رود در این راستا باید آموزش سلامت به مردم در دستور کار قرار گیرد که ارمغان این زندگی صنعتی و نوپدید بیماری های قلبی و عروقی، سرطان، بیماریهای روانی است که در کشور با توسعه زندگی صنعتی این بیماری ها افزایش پیدا کرده است که چاقی و کم تحرکی در اطفال مهمترین علائم این بیماری است.

وی افزود : در حال حاضر سیستم درمانی آموزش درست و برنامه ریزی شده را در ارائه راهبردها و شناسایی راهکارهای مناسب برای مقابله با زندگی صنعتی را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در ادامه از روابط عمومی به عنوان حوزه ای از ارتباطات یاد کرد و گفت : روابط عمومی ابزار نیست و لذا ارتقای سلامت بدون این حوزه امکان پذیر نیست و لذا قرار گرفتن در فضای سایبری نیازمند به پردازش و نگاه این حوزه است که در استان با راه اندازی این پایگاه آموزش در دستور کار قرار می گیرد.

در پایان این مراسم رحمانی به عنوان مدیر پایگاه خبر اطلاع رسانی وب دا معرفی شد و نشان خبرنگاری به خبرنگاران این پایگاه اهداء شد و آدرس اینترتی پایگاه خبری و اطلاع رسانی www.webda.ir است.