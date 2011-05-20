تبدیل فرودگاه پیام به فرودگاه بین المللی استان البرز

به گزارش خبرنگارمهر در هشتگرد، فاطمه آجرلو که شامگاه پنجشنبه در سومین نشست تخصصی شورای مسکن البرز در هشتگرد سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: فرودگاه پیام ظرفیت ویژه و خاصی به لحاظ موقعیت برای استان البرز دارد.

وی با تاکید بر ضرورت نیاز به حمایتهای استان تهران از البرز نوپا، عدم پاسخگویی ظرفیت فرودگاه مهرآباد اشاره کرد و گفت: درخواست تبدیل فرودگاه پیام به فرودگاه مسافربری البرز در سفر رئیس جمهوری با مشورت متخصصان اعلام شده است.

این مسئول از تصویب مصوبه فرودگاه پیام در قالب فرودگاه پروازهای خصوصی خبر داد و اضافه کرد: تحقق این امر مهم با چالشهای حاکمیتی روبروست.

تبدیل پیام به فرودگاه مسافربری بین المللی نیازمند جدیت مسئولان است

آجرلو دستور رئیس جمهور مبنی با واگذاری فرودگاه پیام به بخش خصوصی را یادآور شد و افزود: هم اکنون برای تبدیل این فرودگاه به فرودگاه مسافربری بین المللی نیاز به اراده و جدیت مسئولان ذیربط داریم.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه تاکنون برای راه اندازی این مجموعه، ریالی از دولت دریافت نشده است، از آمادگی این فرودگاه برای تبدیل به فروگاه بین المللی خبر داد.

آجرلو با اشاره به بحث واریزی های بانک توسعه تعاون یادآور شد: این موضوع باید به سرعت پیگیری شود و واریزی ها به بانک مسکن عودت داده شود.

وی با توضیح مشکلات موجود در منطقه ماهدشت، سرعت در ایجاد فضای خدماتی از جمله خدمات آموزشی مورد نیاز مسکن مهر را مهم ارزیابی و افزود: جعیتی که قرار است در این واحدهای مسکونی ساکن شوند، نمی توانند خدمات آموزشی را با توجه به مشکلات ماهدشت از این منطقه تامین کند.

این مسئول اضافه کرد: این امر ضرورت افزایش امکانات در منطقه را بیش از پیش آشکار می کند.