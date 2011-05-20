طرحهای هادی روستایی امکان توسعه را از روستاها گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در هشتگرد، فاطمه آجرلو عصر پنجشنبه در سومین نشست تخصصی شورای مسکن استان البرز که با حضور وزیر مسکن، فرماندار، استاندارد و دیگر مسئولان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: شرایط ایجاد شده برای مسکن روستایی و اجرای طرحهای هادی با ساختار کنونی، با سیاستهای کلان نظام همخوانی ندارد.

وی بر توضیح عادلانه امکانات و خدمات و جلوگیری از مهاجرت معکوس و اجاد فضای مناسب برای زندگی در روستاها به عنوان یک ضرورت مهم تاکید کرد و تحقق این امر مهم را منوط به تصمیم گیری های فرابخشی دانست.

عدم انجام تعهدات، بار عظیمی به دوش مسکن مهر البرز انداخته است

این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: در خصوص مسکن مهر، در مواردی تعاونی هایی از استان تهران به سمت استان البرز سرازیر شده اند که برغم نیاز البرز به حمایتهای استان تهران، عدم انجام تعهدات این تعاونی ها بار عظیمی را به دوش مسکن مهر و مدیرکل مسکن استان انداخته است.

آجرلو گفت: در این خصوص تدبیر حاکمیتی باید اندیشیده شود تا این بار از دوش مسکن مهر البرز به سرعت برداشته شود.

پروژه همت مورد بی مهری قرار گرفته است

آجرلو با بیان اینکه سال نود برای البرز سالی است که استقلال خود را در حوزه مدیریتی، مباحث بودجه ای و تصمیم سازی به دست آورده، افزود: برغم تلاش مسئولان و طی کردن مباحث پروژه بزرگراه همت در کمیسیون ماده 32، این پروژه مورد بی مهری قرار گرفته است.

وی یادآور شد: عدم لحاظ بودجه موجب تضعیف این پروژه ملی است.