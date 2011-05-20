اختصاص 20 درصد درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صنعت

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با تشریح اقدامت حمایتی یک سال گذشته از صنعت گفت: مهمترین اقدامات سال گذشته تشکیل ستاد تسهیل بود که در همین راستا واحدهایی که مشکل بیمه ای، گمرکی و بانکی داشتند در همه استانها شناسایی شدند.

وی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به نفع تولید دانست و اظهارداشت: این طرح موجب واقعی شدن اقتصاد کشور می شود و با آزاد سازی 20 درصد اعتبارات ناشی از درآمد اجرای این طرح و اختصاص به صنعت دهها هزار میلیارد تومان به صنعت باز می گردد و موجب تحول و پویایی صنعت می شود.

ندیمی افزود: مورد بعدی قانون برنامه بود که برخی مسائل برنامه چهارم و واگذاری ها و امور حفظ استاندارد و مسائل مربوط به آن را داشتیم و مورد دیگر جشنواره های صنعتی بود که در تجمیع افتتاح، همه صنعتگران مورد حمایت رئیس جمهور قرار گرفتند و تشویق شدند.

معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن یادآورشد: ارتباطات بین المللی نیز فرصتهای زیادی ایجاد کرد و با سیاست گذاری مسئولان کشور و قانون ارتقا کیفیت که ما و نمایندگان ان را تهیه کردیم از این پس هیچ کالای داخلی و وارداتی نباید بدون استاندارد باشد که این کار به افزایش کیفی کالا و خدمات منجر خواهد شد.

ندیمی گفت: در قانون سال گذشته این اختیار داده شد که به استاندارد توجه بیشتری شود تا کالای نامرغوب تواند وارد کشور شده و به مصرف کنند و تولید کننده آسیب برساند.

عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور تصریح کرد: ایجاد میادین مشترک با حضور سازمان ایدرو و نفت موجب شد یک پروژه 20 هزار میلیارد تومانی جابجا شده و از پیمانکار خارجی به ایرانی سپرده شود.

این مسئول در خصوص مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در بخش صنعت اظهارداشت: یک دسته از مصوبات زیرساختی یا تمام شده و یا در حال اجراست و یک بخش به ساختار نیروی انسانی باز می گردد که بخشی از آنها انجام شده و بخشی که مربوط به صدور مجوز نیروی انسانی و تامین تجهیزاتی مانند چرخبال است زمان بر است که بتدریجئ اجرایی می شود.

ندیمی گفت: برخی مصوبات اجرایی نیست زیرا در زمانی تصویب شده که اصل 44 اجرایی نشده بود و امروز این اصل اجازه نمی دهد که هر جا به هر پروژه ای صد در صد اعتبارات تعلق گیرد.

وی درخصوص اصلاح قانون کار برای حل برخی مشکلات صنعتی هم گفت: ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی پیامهایی دارد که افزایش سطح تامین اجتماعی و تامین امنیت شغلی و بیمه ای از جمله آنهاست که اصلاح قانون کار را ممکن می کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع و معادن اظهارداشت: در شرایطی که هزینه های مردم تامین شود امکان اصلاح قانون کار وجود دارد اما اگر این اتفاق نیفتذد مایل به اصلاح نیستیم.

وی در مورد تعامل مجلس با دولت برای حمایت از بخش صنعت گفت: مجلس ناچار است از کشاورزی و صنعت حمایت کند زیرا بحرانها، پاسخگویی به مردم حوزه انتخابیه و دغدغه تولید، اشتغال و صادرات که دغدغه همه نمایندگان مجلس و مسئولان نظام است در گرو حل این موضوع است لذا عمده آنها دنبال این موضوع هستند که این حمایت یعنی سرمایه گذاری صنعتی صورت گیرد تا با افزایش درآمد ملی زمینه کاهش بحرانها و تامین درآمد صنعتگران فراهم شود.

ندیمی در خصوص انتقاد صنعتگران در زمینه افزایش یک باره قیمت حاملهای انرزی هم یادآورشد: عده ای معتقد بودند باید این افزایش تدریجی باشد و برخی می گفتند یک باره باشد تا آثار تورمی ایجاد شده تداوم پیدا نکند.

وی گفت: قرار شد در قافله صادرات و واردات خود را بسرعت پیدا کنیم و دولت هم می تواند از این محل کمکهای خود را ارائه کند و فکر می کنم این روش انتخاب شده و با مدیریت باید پیامدهای آن را کم کنیم و برخی ضعفها شناسایی شده و برخی حل شده و برخی نیز حل خواهد شد و بسته حمایتی کمک خواهد کرد و در یک سال آینده راحت تر تصمیم می گیریم.