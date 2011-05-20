دشمنان اسلام می خواهند ولایت فقیه را از باور مردم دور کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مجتبی شاکری شامگاه پنجشنبه در رشت اظهار داشت: در این میان برخی از افراد شاخص کشور با فاصله گرفتن از این عناصر به سوی آمریکا و صهیونیست گرایش پیدا کردند.

وی همچنین با اعلام اینکه پدیده انقلاب اسلامی بعد از قرنها انتظار ایجاد شده است، افزود: این نهضت جهانی باید صیانت و حفاظت شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی موج بیداری اسلامی در منطقه را ادامه راه انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم دنیا احساس می ‌کنند که می‌ توان با توسل به دین به آزادی رسید.

وی همچنین در زمینه ضرورت گرامیداشت مقام شهدا عنوان کرد: در تداوم انقلاب اسلامی چهار عنصر " عاشورا، رهبری، مردم و انتظار" نقش اساسی دارند.

شاکری در ادامه فرهنگ ایثار و شهادت را موتور محرک جامعه دانست و افزود: دشمنان اسلام از توسعه فرهنگ عاشورا در هراس هستند.

وی بیان کرد: اگر روزی جامعه از فرهنگ ایثار و شهادت غفلت کند، شکست حتمی است و نباید فراموش کرد که موفقیت های حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه به دلیل زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی همچنین ظهور انقلاب های مردمی کشورهای عربی را نشانه "موج بیداری" دانست و یادآور شد: تغییرات اخیر کشورهای منطقه و جهان عرب با پشتیبانی ایدئولوژیک صورت می گیرد چرا که آنها از سوی حکومت های خود احساس حقارت می کنند.