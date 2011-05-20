  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۰

شاکری:

دشمنان اسلام می خواهند ولایت فقیه را از باور مردم دور کنند

دشمنان اسلام می خواهند ولایت فقیه را از باور مردم دور کنند

رشت - خبرگزاری مهر: عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان اسلام با به راه انداختن جنگ نرم در تلاش هستند مردم سالاری دینی، انتظار، شهادت طلبی و ولایت فقیه را از ذهن و باور مردم دور کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مجتبی شاکری شامگاه پنجشنبه در رشت اظهار داشت: در این میان برخی از افراد شاخص کشور با فاصله گرفتن از این عناصر به سوی آمریکا و صهیونیست گرایش پیدا کردند.

وی همچنین با اعلام اینکه پدیده انقلاب اسلامی بعد از قرنها انتظار ایجاد شده است، افزود: این نهضت جهانی باید صیانت و حفاظت شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی موج بیداری اسلامی در منطقه را ادامه راه انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم دنیا احساس می ‌کنند که می‌ توان با توسل به دین به آزادی رسید.

وی همچنین در زمینه ضرورت گرامیداشت مقام شهدا عنوان کرد: در تداوم انقلاب اسلامی چهار عنصر " عاشورا، رهبری، مردم و انتظار" نقش اساسی دارند.

شاکری در ادامه فرهنگ ایثار و شهادت را موتور محرک جامعه دانست و افزود: دشمنان اسلام از توسعه فرهنگ عاشورا در هراس هستند.

وی بیان کرد: اگر روزی جامعه از فرهنگ ایثار و شهادت غفلت کند، شکست حتمی است و نباید فراموش کرد که موفقیت های حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه به دلیل زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی همچنین ظهور انقلاب های مردمی کشورهای عربی را نشانه "موج بیداری" دانست و یادآور شد: تغییرات اخیر کشورهای منطقه و جهان عرب با پشتیبانی ایدئولوژیک صورت می گیرد چرا که آنها از سوی حکومت های خود احساس حقارت می کنند.

کد مطلب 1315965

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها