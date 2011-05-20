کارکرد شوراها محدود به حوزه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا منادی شامگاه پنجشنبه در جریان برگزاری هشتمین همایش ادواری روسای شورای اسلامی استان های کشور در هتل گسترش تبریز اظهار داشت: هم اکنون شهرها و روستاها به ویژه مناطق شهری گرفتار آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بیکاری هستند و ضرورت حضور شوراها با تمرکز بر حوزه اجتماعی بیش از گذشته احساس می شود.

وی با بیان اینکه رابطه بین منابع و جمعیت موجود در ایران تناسبی با یکدیگر ندارد، گفت: در حالیکه کشورمان 10 درصد از منابع دنیا را در اختیار دارد اما به این میزان نمی تواند جمعیت خود را که یک درصد از جمعیت جهان است تامین کند.

منادی گفت: ورود شوراها به پل سازی، جاده کشی و راهسازی شهرها و روستاها چندان احساس نمی شود اما به نظر می رسد باید به مسائل اجتماعی ورود پیدا کرده و گامی در حل و فصل مسایل اجتماعی بردارند.

مسعود پزشکیان، دیگر نماینده تبریز در مجلس نیز طی سخنانی رعایت تقوی را لازمه هر فعالیتی دانست و افزود: اصل تقوی، عدالت و صداقت در قوانین یا دیده نمی شود و یا بسیار کمرنگ است.

وی عنوان کرد: رعایت تقوی در هر اقدامی به معنی حرکت با نقص صفر و عاری از خطاست.

در ادامه این مراسم غفار اسماعیلی نماینده هشترود در مجلس نیز تحقق اهداف پیش بینی شده در چشم انداز بیست ساله را نیازمند پیش بینی سازوکارهای لازم دانست و افزود: یکی از این سازوکارها واگذاری وظایف دولت به بخشهای دیگر در قالب عملیاتی کردن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وی افزود: شوراها در این زمینه می توانند به خوبی نقش آفرینی کرده و بخشی از موضوع کوچک سازی دولت را عملیاتی کنند.

هشتمین همایش ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های کشور به میزبانی تبریز در حال برگزاری است.