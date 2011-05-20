87 درصد مصوبات شوراهای آذربایجان شرقی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین منافی شامگاه پنجشنبه در هشتمین همایش ادواری شوراهای اسلامی استانهای کشور در هتل گسترش تبریز افزود: 12 درصد دیگر از مصوبات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی در شرف اجرا یا اجرایی نشده اند ضمن اینکه شش صدم درصد از این مصوبات در شورای حل اختلاف آذربایجان شرقی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه تعداد مصوبات مطروحه در شورای حل اختلاف آذربایجان شرقی پنج مصوبه است، افزود: نتیجه پیگیری سه مصوبه از این تعداد منجر به تذکر کتبی شده و در دو مورد دیگر دو عضو شورای اسلامی به ترتیب یک سال و شش ماه سلب عضویت شده اند.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد انحراف شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی از قوانین موجود کمترین حد ممکن بوده است.

وی به 17 هزار و 800 مورد نامه نگاری شورای اسلامی آذربایجان شرقی با دستگاه های مختلف جهت افزایش تعامل اشاره و عنوان کرد: این نهاد نیازمند افزایش تعامل با مجموعه های دیگر از جمله نمایندگان مجلس است.

منافی با اشاره به 13 سال تجربه موفق شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمینه واگذاری اختیارات بیشتر به این نهاد را فراهم دانست و گفت: واگذاری وظایف بیشتر به شوراها دولت را چابک می کند.

وی همچنین آمادگی شوراهای اسلامی استانها برای برگزاری انتخابات شوراها در روستاهای کمتر از 20 خانوار را اعلام کرد و افزود: زمینه برگزاری انتخابات در این مناطق فراهم است و تحقق ان منوط به تصمیم مسئولان است.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی همچنین خواستار افزایش دهیاریها برای توسعه روستاها و اجرایی کردن مصوبات دولت در این مناطق شد.

هم اکنون در 19 شهرستان و 42 بخش آذربایجان شرقی شوراهای اسلامی شکل گرفته و مجموع اعضای این نهاد با احتساب اعضای علی البدل به بیش از 10 هزار نفر می رسد.

هشتمین همایش ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های کشور به میزبانی تبریز در حال برگزاری است.