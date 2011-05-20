یک سخنرانی دیگر از اوباما و تداوم دروغ و نفاق

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالباری عطوان" سردبیر روزنامه القدس العربی امروز در واکنش به سخنان روزگذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درخصوص خاورمیانه با این تاکید که سخنان اوباما هیچ چیز جدیدی نداشت و تکراری بود، گفت: وجه اشتراک مهم واساسی بین رئیس جمهوری آمریکا و سران بیشتر کشورهای عربی تنها در سخنرانی طولانی خلاصه نمی شود بلکه در درجه اول تا حد زیادی به بلاغت کلامی و انشایی بر می گردد و این درحالی است که دراین سخنان اصلا و ابدا موضعگیری جدیدی نمی توان یافت حتی اگرهم موضعگیری جدیدی بتوانیم بیابیم به مرحله عمل نمی رسد.

این تحلیلگر عرب زبان ادامه داد: سخنان روزگذشته اوباما سرشار از وعده و وعید درباره اجرای اصلاحات و همچنین درباره مسائل اقتصادی مربوط به دو کشور انقلابی مصر و تونس بود رئیس جمهوری آمریکا همچنین دراین سخنان همپیمان خود در بحرین را نیز فراموش نکرد بلکه آنان را به انجام مذاکره با گروه های مخالف و انقلابی فراخواند اما سوال اینجا ست که تا چه حد این سخنان عملی خواهد شد؟

عبدالباری عطوان

عبدالباری عطوان درادامه تاکید می کند: نگاهمان به این سخنرانی بسیار تردید آمیز است چرا که مانند این سخنان را دو سال پیش دراولین سخنرانی اش در دانشگاه قاهره شنیدیم به طوری که آنجا با کلمات بلیغ و شیوا و با سیاستی جدید که همان ادعای محقق کردن عدالت و اخلاق مداری بود وعده و وعیدهایی داد از جمله آن ایجاد روابط قوی بین آمریکا با جهان اسلام و تعهد به حل مسئله فلسطین براساس تشکیل دو کشور و توقف کامل روند شهرکسازی صهیونیستی بود.

حال سوال اینجا است که تا به امروز نتیجه چه بود و درمرحله عمل چه دیدیم؟ نتیجه تنها عقب نشینی از همه این وعده ها و اجرای همه دیکته های اسرائیلی ها و همچنین شکست خوردن در قانع کردن همپیمان صهیونیستی خود برای توقف شهرک سازی حتی به مدت 2ماه بود.

"هلال سلیمان" یکی دیگر از تحلیلگران جهان عرب با اشاره به سخنان اوباما می نویسد: هرکسی که به سخنان روزگذشته رئیس جمهوری آمریکا گوش داد به ذهنش سوالاتی متبادر شد:

اول : اینکه چه کسی آمریکا را تعیین کرد تا وصی ملت های منطقه و جهان عرب باشد به وگونه ای که مشخصا به نمایندگی از آنان و به نمایندگی از انقلاب آنان سخن بر زبان می راند؟

دوم : اوباما که مدعی اعتراض به تیراندازی به سوی تظاهرات کننده های انقلابی عرب دراین کشور یا آن کشور است درباره گلوله های آمریکایی که نظامیان اسرائیلی به سوی "تظاهرات های بازگشت" در سالروز نکبت در جنوب لبنان، جولان و در داخل سرزمین های اشغالی فلسطین شلیک کردند چه می گوید ؟

سوم: موضعگیری اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی درباره حق بازگشت میلیون ها تن از مردم فلسطین که از وطنشان رانده شدند چیست؟ چرا آمریکایی ها این حق را انکار می کنند با وجود اینکه قطعنامه های بین المللی از دهها سال پیش بر اجرای آن تاکید می کنند؟

چهارم: اوباما که از تشکیل دولتی یهودی سخن می گوید و درحالی که این رژیم براساس کوچاندن مردم فلسطین از سرزمینشان در سال 1948 به وجود آمد آیا به راستی می توان سخنان اوباما از دموکراسی و حقوق بشر را باور کرد؟

رئیس جمهوری آمریکا و شاه بحرین

پنجم : چرا اوباما و دولتش به کشتار مردم بحرین هیچ واکنشی نشان نمی دهند و سکوت اختیار کردند؟ و چرا همپیمانان سعودی و بحرینی خود را تحریم نمی کنند درحالیکه دست به بدترین و هولناکترین جنایت های می زنند.

"هلال سلیمان" بر این مسئله تاکید دارد که سخنان روزگذشته اوباما به شکلی بسیار آشکار نفاق و دورویی اوباما را برملا کرد و همچنین سیاست معیار دوگانه واشنگتن را در قبال مسائل منطقه که از دهها سال پیش آن را در پیش گرفته اند آشکارتر ساخت.

از سوی دیگر تحلیلگر روزنامه الشرق قطر هم در تحلیلی با این عنوان که سخنان اوباما همه امیدها را ناامید کرد می نویسد: همه منتظر بودند که رئیس جمهوری آمریکا سخنان جدیدی ارائه دهد تا وجهه سیاست آمریکا را درخاورمیانه بهبود دهد.

این روزنامه قطری تاکید می کند: سخنان باراک اوباما نشان دهد که وی از گذشتگان خود یعنی از روسای جمهوری سابق آمریکا درباره مسئله فلسطین درس نگرفت.

اوباما مثل سخنان گذشته خود راه حل ارائه نداد، بلکه تنها وعده و وعید دارد واین بار مدعی حمایت از انقلاب ها و روند اصلاحات در کشورهای خاورمیانه شد.