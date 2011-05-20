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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

ثبت نام دوره های آموزشی مؤسسات قرآنی شمال غرب تهران آغاز شد

ثبت نام دوره های آموزشی مؤسسات قرآنی شمال غرب تهران آغاز شد

تهران - خبرگزاری مهر: ثبت نام دوره های آموزشی ترم تابستان مؤسسات قرآنی شمال غرب تهران آغاز شد.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شمال غرب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران با اعلام این خبر گفت: همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و تعطیلی مدارس و با توجه به لزوم پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان، ثبت نام کلاسهای آموزش قرآن کریم در مؤسسات قرآنی این منطقه از تهران آغاز شد.

سید ابوذر جعفری افزود: آموزش روخوانی، روانخوانی، تجوید، صوت و لحن، مفاهیم و حفظ قرآن کریم، از جمله برنامه های آموزشی این مؤسسات است.

وی بیان کرد: مدیران مؤسسات قرآنی منطقه سعی دارند در کنار اجرای برنامه های آموزشی، اردوهای سیاحتی و زیارتی را نیز برای قرآن آموزان در نظر بگیرند.

این مسئول ادامه داد: کلیه برادران و خواهران علاقمند به شرکت در این دوره ها می توانند ضمن تماس با شماره تلفن 66460612، به نزدیک ترین مؤسسه قرآنی محل سکونت خود مراجعه کنند.

کد مطلب 1315989

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