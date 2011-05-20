احترام به خانواده های شهدا وظیفه تمامی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، عصر پنجشنبه در راستای تجلیل و تقدیر از فرهنگ ایثار و شهادت احمد ربیع زاده فرماندار، حسین گروسی نماینده، سید جواد درخشان عضو شورای شهر، علی اصغر زرعکانی مشاور شهردار در امور ایثارگران، غلامرضا رهنما رئیس بنیاد شهید و جمعی از مسئولان شهرستان شهریار، با خانواده معظم شهدا در سالن اجتماعات فرهنگسرای امام علی(ع) وائین دیدار کردند.

در این مراسم حسین گروسی گفت: امروز شهیدان حق بزرگی بر گردن ما دارند و احترام به خانواده های آنان، وظیفه همه مسئولان است.

وی تاکید کرد: مسئولان باید با خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا، دین خود را به شهدا ادا کنند.

فرماندار شهرستان شهریار نیز در این مراسم گفت: زنده نگهداشتن یاد و راه شهدا علاوه بر اجر و پاداش معنوی، آثار و برکات دنیوی در بر دارد و ما هر چه در این زمینه هزینه کنیم اسراف نشده و هر چه وقت بگذاریم به بطالت نگذرانده ایم.

احمد ربیع زاده افزود: پاسداری از خون شهدا امر ضروری است و ما باید در هر زمان، دنبا له رو امام و شهدا باشیم.

سپس رئیس بنیاد شهید ، شهدا را مظهر عزت و افتخار در جامعه دانسته و افزود: بر همین اساس همه باید ادامه دهنده راه این عزیزان در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران باشیم.

در ابتدای مراسم، زرعکانی گزارشی از اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری شهریار به خانواده معظم شهدا و مسئولین ارائه کرد.

در این مراسم که به همت شهرداری شهریار برگزار شد، مسئولین در فضای صمیمانه به گفتگوی چهره به چهره با خانواده شهدا پرداختند و از نزدیک به مشکلات و نقطه نظرات آنان آشنا شدند.

در پایان مراسم از خانواده معظم شهدا با اهدای لوح و جوایزی تقدیر و تجلیل شد.