جیرفتیها در انتظار بازگشایی فرودگاه/ کمبود اعتبار پروژه را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان کرمان طبق آمار بیشترین پهنه فرودگاهی کشور را به خود اختصاص داده است اما طی سالهای اخیر به دلیل انجام پروژه های بهسازی پرواز از دو فرودگاه جیرفت و رفسنجان متوقف شده است.

در این میان فرودگاه جیرفت از وضعیت خاصی برخوردار است و بدلیل صورت نگرفتن پرواز از این فرودگاه عملا تمام بار ترافیکی شش شهرستان جنوبی کرمان بر روی تنها جاده کم عرض جیرفت - کرمان متمرکز شده است و طبق اعلام فرمانداری جیرفت تاکنون بیشترین ترافیک بر اثر عبور و مرور کامیونها برای حمل محصولات کشاورزی این منطقه بطول 25 کیلومتر در مناطق کوهستانی ثبت شده است.

فرودگاه جیرفت بعنوان در دسترس ترین راه جایگزین حمل و نقل جاده ای نیز بدلیل عرض و طول کم عملا برای فرود هواپیماهای پهن پیکر طراحی نشده است و همین مسئله موجب شد در سفر دور اول هیئت دولت به جنوب کرمان طرح توسعه فرودگاه در دستور کار قرار گیرد.

طرح توسعه فرودگاه جنوب کرمان متوقف شد

این فرودگاه که در سال 74 به بهره برداری رسیده بود در ابتدا برای فرود بالگرد، هواپیماهای سم پاشی و در سالهای پیش از عملیات توسعه برای استفاده هواپیماهای ای تی آر استفاده می شد اما بدلایلی از جمله لغو پی در پی پروازها بدلایل مختلف میزان استقبال مردم جنوب کرمان از مسافرتهای هوایی کاهش یافت و پروازهای ای تی آر در این فرودگاه متوقف شد از سوی دیگر امکان استفاده از این فرودگاه برای حمل و نقل هوایی نیز بدلیل وسعت کم باند فرودگاه مهیا نبود.

با سفر دور اول هیئت دولت به استان کرمان طرح توسعه این فرودگاه مصوب و از سال 87 این طرح در دستور کار قرار گرفت اما بدلیل کمبود بودجه این طرح هم اکنون پس از گذشت سه سال از آغاز توسعه باند فرودگاه متوقف است ضمن اینکه پروژه روشنایی فرودگاه نیز هنوز انجام نشده است.

اقتصاد جنوب کرمان به تکمیل فرودگاه وابسته است

فرماندار جیرفت در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در جیرفت اظهارداشت: باند این فرودگاه پیش از این دارای 30 متر عرض و هزار و 250 متر طول بود و با توجه به اختصاص بخشی از اعتبار این پروژه کار تعریض و توسعه فرودگاه در سال گذشته آغاز شد و هم اکنون بخش قابل توجهی از کار انجام شده است اما متاسفانه در حال حاضر بدلیل کمبود اعتبار پروژه متوقف شده است و منتظر جذب اعتبار باقیمانده برای تکمیل فرودگاه جیرفت هستیم.

وی گفت: بدلیل کوچک بودن فرودگاه عملا پرواز قابل توجهی از 15 سال گذشته در فرودگاه صورت نگرفته است و فعالیتها در این فرودگاه محدود به پروازهای کوچک بوده که امیدواریم با تکمیل پروژه این مشکل برطرف شود.

فرماندار جیرفت گفت: این فرودگاه تنها فرودگاه جنوب کرمان است که می تواند نقش قابل توجهی در حمل نقل مسافر و به ویژه محصولات کشاورزی جنوب کرمان داشته باشد و بسیاری از مشکلات موجود در جنوب کرمان را بدلیل بروز ترافیکهای بسیار سنگین برطرف کند.

این مسئول با اشاره به اینکه 4 درصد محصول کشاورزی کشور در جنوب کرمان تامین می شود افزود: عملا بدلیل اینکه تمام ترافیک بر تنها جاده جیرفت - کرمان متمرکز شده است شاهد بروز ترافیک بسیار سنگین در این محور هستیم و از سوی دیگر همچنان کشاورزان برای انتقال محصول به بازار مصرف با مشکل مواجه هستند.



فرماندار جیرفت اضافه کرد: بخش قابل توجهی از کار در فرودگاه جیرفت انجام شده است و باید مسئولان در راستای جذب باقیمانده اعتبار تلاش کنند.

تنها 2 میلیارد تومان از اعتبار توسعه فرودگاه جذب شده است



غنچه پور ادامه داد: 4 میلیارد تومان برای توسعه باند اختصاص یافته است که از این مقدار تنها 2 میلیارد تومان جذب شده است.



این مسئول در ادامه بیان داشت: در طرح توسعه عرض فرودگاه از 30 به 60 متر و طول فرودگاه از هزار و 250 متر به سه هزار و 400 متر افزایش خواهد یافت ضمن اینکه برای طرح روشنایی فرودگاه نیز به 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.



وی راه اندازی این فرودگاه را برای پیشرفت جنوب کرمان ضروری دانست و افزود: هم اکنون دسترسی مردم جنوب کرمان به فرودگاه بسیار دشوار است زیرا در دسترس ترین فرودگاه در بم قرار دارد که برای رسیدن به این فرودگاه باید کیلومترها راه را طی کرد.



غنچه پور گفت: هم اکنون روزانه 4 هزار کامیون از گردنه های کوهستانی جاده جیرفت عبور می کنند و کشاورزان و مردم با مشکل فراوانی در این زمینه مواجه هستند.



وی از انجام رایزنی هایی برای انجام پروازهای چارتر از این فرودگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکتهای هواپیمایی این مسئله اجرایی شود.

تخمین اولیه اعتبار طرح توسعه فرودگاه دچار اشتباه شد

مسئول فرودگاه جیرفت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان بروز مشکلات اعتباری را در درجه اول به اشتباه در برآورد اولیه طرح نسبت داد و گفت: با وجودیکه از ابتدای طرح توسعه اعتبار مورد نیاز را 10 میلیارد تومان اعلام کردیم در نهایت این اعتبار به 4 میلیارد تومان رسید و هم اکنون نیز تنها 2 میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.



عباسعلی یزدانی پناه تصریح کرد: بسیاری از کارهای فرودگاه جیرفت انجام شده است و منتظر اعتبار برای آسفالت باند فرودگاه هستیم اما علیرغم وعده های داده شده تنها 2 میلیارد تومان دریافت کرده ایم و طرح نیز به همین دلیل تعطیل شده است.



این مسئول ادامه داد: نمی توان گفت این فرودگاه طی 15 سال گذشته تعطیل بوده است چون عملا مطابق ظرفیت فرودگاه برخی پروازها از جمله هواپیماهای کوچک و بالگرد در این فرودگاه انجام می شده است.

فرودگاه جیرفت اقتصاد منطقه را متحول می کند

یزدانی پناه افزود: تمام کارهای زیرسازی انجام شده و فقط آسفالت 10 سانتیمتری فرودگاه باقیمانده است که نیاز به همکاری بیشتر مسئولان دارد.



وی با اشاره به اهمیت پروازهای باری از فرودگاه جیرفت گفت: یکی از مهمترین اهداف فرودگاه همین مسئله است و با توجه به تقاضای بالا در این خصوص تکمیل این فرودگاه دارای توجیه بالای اقتصادی است.



این مسئول در خصوص استقبال کم از این فرودگاه توسط مسافران گفت: پیش از آغاز عملیات توسعه پروازهای مسافرتی با هواپیماهای ای تی آر در این منطقه صورت می گرفت اما بدلیل اینکه این هواپیماها قابلیت افزایش ارتفاع به بالای ابرها را ندارند با کوچکترین شرایط بد جوی شاهد لغو شدن این پروازها بودیم و به همین دلیل نیز تقاضا برای این هواپیماها کاهش یافت و درحال حاضر نیز طرح توجیه اقتصادی فرودگاه درحال تهیه است و بزودی به وزارت راه ارائه می شود.

در صورت تخصیص اعتبار در کوتاه ترین زمان ممکن فرودگاه تکمیل می شود



مدیرکل فرودگاههای استان کرمان نیز در خصوص وضعیت فرودگاه جیرفت به خبرنگار مهر در کرمان گفت: استان کرمان دارای پنج فرودگاه است که در نوع خود در کشور بی نظیر است.



تیمور امیری در خصوص فرودگاه جیرفت گفت: برای تکمیل این فرودگاه دنبال اعتبار هستیم زیرا مصوبه این فرودگاه تصویب شده است و باید هر چه زودتر بودجه جذب و هزینه شود و در این صورت در کوتاه ترین زمان ممکن این پروژه به پایان خواهد رسید.

مسیر رودخانه فصلی در مجاورت فرودگاه تغییر کرد



امیری گفت: برای توسعه این فرودگاه با حجم بالایی از کار رودخانه فصلی نزدیک فرودگاه تسطیح و به فرودگاه متصل شد ضمن اینکه از بالا دست مسیر این رودخانه را تغییر دادیم که برای این کار 700 هزار متر مکعب خاک را جابجا کردیم و برای این کار روزانه از 700 کامیون استفاده کردیم.



این مسئول افزود: کار تسطیح، مقاوم سازی و زیر سازی فرودگاه به پایان رسیده است و تنها منتظر اعتبار لازم برای آسفالت باند فرودگاه هستیم.



وی با اشاره به اینکه کار در این فرودگاه به صورت ریشه ای انجام شده است گفت: پیمانکار آمادگی دارد در صورت تزریق اعتبارات در کوتاه ترین زمان ممکن این طرح را اجرا کند.



امیری ادامه داد: این اعتبار باید از اعتبارات استانی تامین شود و از مسئولان می خواهیم همچون گذشته در این بحث همکاری لازم را انجام دهند.



وی همچنین به انجام طرحهای مختلف فرودگاهی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: عملا شاهد تحولی در بحث فرودگاههای کرمان هستیم و در همین زمینه طی سال گذشته 6 میلیارد تومان در فرودگاههای استان کرمان هزینه شده است.