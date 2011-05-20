طرح چهاربانده سازی محور رودهن - فیروزکوه افتتاح می شود

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: ظرف دو تا سه هفته آینده طرح احداث جاده چهاربانده رودهن - فیروزکوه بصورت رسمی و طی مراسمی با حضور وزیر راه و ترابری گشایش خواهد یافت.



وی با قدردانی از مسئولان راه و ترابری به جهت احداث این مسیر عنوان کرد: تلاش شبانه روزی وزارت راه و ترابری، مدیرکل راه استان تهران و مسئولان این نهاد در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه برای ثمرنشینی طرح پراهمیت مذکور قابل تقدیر است.



این مسئول ادامه داد: طرح چهاربانده سازی جاده رودهن - فیروزکوه در ایام نوروز سال 90، به جهت تسهیل در مسافرتهای نوروزی و کسب رضایت هموطنان به زیر ترافیک رفت.



رامین از کاهش سوانح رانندگی این مسیر خبر داد و افزود: تمامی زحمات مسئولان ذیربط در احداث این مسیر زمانی به بار نشست که آمارها از عدم بروز سوانح رانندگی منجر به فوت در جاده یاد شده برغم انتظار وقوع چنین حوادثی در ایام ازدیاد چشمگیر مسافرتهای نوروزی خبر می داد که این امر جای بسی شکرگزاری است.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بیان کرد: آمار مذکور، ایجاد تسهیلاتی جهت انجام مسافرتهای نوروزی و رضایت هموطنان طرح چهاربانده سازی محور رودهن - فیروزکوه را بعنوان یک کارکرد عالی در کارنامه وزارت راه و ترابری به ثبت رساند.



احداث مسیر زیرگذر کوهپایه تا سه هفته آینده



مسیر زیرگذر مناطق روستایی "کوهپایه" نیز دیگر پروژه مهمی بود که وی بدان اشاره کرد و گفت: مسیر زیرگذر مناطق روستای کوهپایه از جمله مطالبات مردم این نواحی در بازدید هفته گذشته بود.



این مسئول با اشاره به مشکلات مردم از فقدان این سامانه افزود: مردم مناطقی مانند "کهنک"، "هویر"، "یهر"، "مومج" و "دهنار" برای رسیدن به ورودی کوهپایه در منطقه "دلیچاهی" مجبور به طولانی کردن مسیر خود تا دوربرگردان "امین آباد" فیروزکوه هستند.



شاهرخ رامین عنوان کرد: با توجه به ضرورت احداث این مسیر و وعده ای که به اهالی نواحی مذکور داده شد تا سه هفته آینده زیرگذری مناسب جهت رفاه حال عموم و کاهش سوانح رانندگی احداث می شود.