مرتفع ترین هتل ایران از سطح دریا در تهران پروانه بهره برداری گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، هتل توچال با رعایت کلیه موازین و اصول هتلداری، با پیگیریهای مدیرعامل توچال موفق به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شد.

این هتل که فعالیت خود را از سال 1380 آغاز کرده، با دارا بودن 30 اتاق و ظرفیت 80 نفر بر فراز کوههای شمال تهران واقع شده و با قرار داشتن در ارتفاع سه هزار و 555 متری از سطح دریا، عنوان یکی از مرتفع ترین هتلهای جهان را از آن خود کرده است.

این هتل در مجاورت پیست اسکی توچال در ایستگاه هفتم این مجموعه قرار دارد و درطول سال، نه تنها پذیرای میهمانان داخلی و خارجی از اقصی نقاط جهان است که در طول هفت ماه از سال، پذیرای اسکی بازانی است که این نقطه را برای ورزش اسکی انتخاب می کنند..

خواب سنگین میراث فرهنگی و گردشگری

حال این سئوال پیش می آید که چگونه یک هتل به مدت 10 سال بدون پروانه بهره برداری، مشغول فعالیت بوده است و آیا در این مدت، نظارتی بر روی عملکرد آن وجود داشته یا خیر؟

اگر این هتل پروانه بهره برداری نداشته، باید خوشحال بود که در طول 10 سال اخیر که از شروع فعالیت آن می گذرد، اتفاق تلخ و ناگواری روی نداده تا پشیمانی و حسرت به بار بیاورد.