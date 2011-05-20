فرشبافی به عنوان شغل خانگی توسعه می یابد

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: توسعه مشاغل خانگی از قبیل فرش دستباف به عنوان یکی از راهبردهای موثر درایجاد اشتغال است و توسعه کارگاه های فرش دستباف می تواند اشتغال پایدار را در سطح جامعه گسترش دهد.

وی گفت: کمیته فرش استان در نظر دارد باآموزش کامل جامعه هدف کمیته فرش دستباف؛ به ایجاد اشتغال دائم برای آنها دست زده وبا رسیدن به این هدف و تضمین خرید تمامی محصولات تولیدی این کارگاهها به نوعی بتوانند در صادرات فرش دستباف اقدامات موثری را صورت دهد.

صدیقی ادامه داد: اولین دوره کلاس های آموزشی قالیبافی فرش دستباف در شهرستان آشتیان به زودی راه اندازی می شود واین روال به صورت متوالی در اکثر شهرستانهای استان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی در پایان گفت: سازمان بازرگانی استان با همکاری دستگاههای مرتبط در شهرستان ساوه به دنبال افتتاح کارگاه متمرکز برای آموزش جامعه هدف کمیته فرش می باشد که تا تاریخ 25 خردادماه سال جاری افتتاح خواهد شد.