نقل و انتقالات ليگ برتر از نگاه " مهر":

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر": در حاليكه روز شنبه عنوان شده بود كار پژمان نوري با سپاهان تمام شده است، مدير برنامه هاي اين بازيكن عنوان كرد، هنوز توافق نهايي در اين زمينه صورت نگرفته و منتظر روزهاي آينده هستيم.

مذاكرات رسول مير طرقي با مسوولان باشگاه استقلال اهواز به مراحل پاياني خود نزديك شده و احتمال پيوستن اين بازيكن به استقلال اهواز زياد است. اين در حاليست كه سپاهاني ها نيز سخت خواهان ميرطرقي هستند.

علي رغم اينكه مسوولان باشگاه ذوب آهن پيگيري هاي انتقال بهنام سراج به اين تيم هستند، گفته مي شود سراج با مهدي دادرس مديرعامل پيكان مذاكراتي داشته و اين احتمال وجود دارد كه با پيكاني ها به توافق نهايي برسد. حبيب هوشيار مدافع جوان ابومسلم با مسوولان پگاه گيلان به توافق رسيده و بزودي قراردادش را با اين تيم امضا خواهد كرد.

مسوولان باشگاه فولاد خوزستان براي جذ ب بهمن طهماسبي مهاجم شمالي پيكان تهران ابراز تمايل كرده اند، اما هنوز وارد مذاكرات جدي نشده اند. شايد او با سراج معاوضه شود.

امين راستي هافبك جوان پيكان مورد توجه چند تيم ليگ برتري قرار گرفته، اما پيشنهاد فجر سپاسي و استقلال اهواز چشمگيرتر از چند تيم ديگر است. پيكاني ها براي صدور رضايتنامه او خواهان 20 تا 30 ميليون تومان شده اند.

اسماعيل اردلان مربي دروازه بانان سپاهان درتلا ش است تا كورش مرادي سنگربان جوان پيكان را به اصفهان ببرد. صحبت هاي مقد ماتي صورت گرفته و احتمال اين انتقال بالاي پنجاه درصد است.

محمد خرمزي هافبك چپ پاي فجر سپاسي شيراز با مسوولان پيكان تهران به توافقات اوليه رسيده و احتمالا فصل آينده را با پيراهن اين تيم سپري خواهد كرد. محمد سلطاني با مسوولان پيكان به توافق نهايي رسيد و طي روزهاي آينده قراردادش را ثبت خواهد كرد.

مسوولان باشگاه پيكان قصد دارند طي روزهاي آينده با علي دايي و كريم باقري نيز وارد مذاكره شوند تا در صورته توافق اين دو بازيكن را به خدمت بگيرند.

عليرضا امامي فر بازيكن سابق پرسپوليس اواخر هفته گذشته با مسوولان باشگاه پيكان وارد مذاكره شد اما به نتيجه قابل قبولي دست پيدا نكردند.