آمريكا از سه كشور اروپايي خواست بيانيه اي خشن و غيرقابل انعطاف در مورد ايران تنظيم كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از مقامات آمريكايي اعلام كرد: " ما ازهمتايان اروپايي خود خواسته ايم تا اين بار بيانيه اي خشن و غيرقابل انعطافي را تنظيم كنند تا ايران را ملزم به توقف كامل غني سازي اورانيوم كنند."

به گفته اين مقام آمريكايي ، كاخ سفيد در انتظار است تا ببيند كه اين بار اروپا چه پيامي براي ايران مي فرستد. اين پيام سه كشور اروپايي جدا از قطعنامه اي است كه سه كشور اروپايي براي نشست بيست و پنج ماه نوامبر، روز پنج شنبه در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران تنظيم مي كنند.

اين اصرارمقامات آمريكايي براي غيرقابل انعطاف و خشن بودن بودن پيام سه كشور اروپايي براي ايران در حالي صورت مي گيرد كه وزارت امور خارجه آمريكا هنوز نتوانسته است كه ادعاي خود در مورد مبادله 37 تن كيك زرد و مقدار نامعلومي از گاز " هگزا فلوريد اورانيوم" توسط دولت ايران را اثبات كند.

گاز هگزا فلوريد اورانيوم براي غني سازي اورانيوم مورد استفاده قرار مي گيرد.