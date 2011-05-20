کنارگذر شمالی بومهن پیش از نوروز 91 به بهره برداری می رسد

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: ظرف سه سال گذشته طرح آزادراه تهران - پردیس با قوت و شتاب مناسبی اجرا، افتتاح و به بهره برداری رسید.



این مسئول ادامه داد: جای بسی خرسندی بود که طرح یاد شده با حضور ریاست جمهوری و طی مراسمی باشکوه گشایش یافت و امروز مواهب این طرح در کاهش ترافیک سنتی منطقه جاجرود و پایین آمدن آمار سوانح رانندگی جاده قدیم منتهی به مناطق شمالشرق استان تهران قابل رویت است.



وی اتصال این آزادراه به شهرستان دماوند را کارکردی منطقی دانست و افزود: اتصال این آزادراه از جنوب به جاده دماوند - فیروزکوه و از شمال به محور هراز کارکردی منطقی قلمداد می شود.



رامین بیان داشت: از این رو طی روزهای گذشته و در پی نشستی که با مسئولان معاونت زیرساخت وزارت راه و ترابری برگزار گردید با دستور موکد شخص وزیر شریک احداث کننده آزادراه تهران - پردیس مامور شد تا از چند روز آینده کارگاه عملیات راهسازی باند شمالی عبوری از مناطقی همچون بومهن، رودهن، شهر طلا و جواهر و آبعلی و منتهی به جاده حال دیگر شش بانده هراز را برپا سازد.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه افزود: باند شمالی آزادراه یاد شده بر طبق وعده شرکت پیمانکاری مجری طرح، پیش از پایان تعطیلات اسفندماه سال جاری و نوروز 91 مراحل اجرایی خود را به پایان رسانده و به بهره برداری می رسد.



این مسئول با اشاره به کنارگذر جنوبی بومهن نیز عنوان کرد: امیدوارم باند جنوبی کنارگذر بومهن نیز که به جاده دماوند - فیروزکوه متصل می شود با پیگیریهای مستمر بعمل آمده ظرف سه ماه آینده برای رفاه حال مسافران تابستانی و اهالی بومی این مسیر غالبا پر تردد قابل بهره برداری باشد.