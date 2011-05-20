عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- ترغیب رژیم اسرائیل و فلسطین به صلح بر اساس مرزهای 1967، تجلیل از دموکراسی عراق، محکوم کردن خشونتها در سوریه و طرح اتهاماتی علیه ایران از مهمترین سرفصل های سخنرانی روز گذشته باراک اوباما رئیس جهوری آمریکا بود.

- سفارت آمریکا در اسلام آباد اعلام کرد که حمله به ماشین کنسولگری این کشور در شمال غربی پاکستان هیچ تلفات جانی در پی نداشته است.

- دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو برای توسعه 21 می 2011 برابر با 31 اردیبهشت اظهار داشت تنها می توان از راه احترام و گرامیداشت تنوع فرهنگی به جهانی سرشار از صلح و همبستگی دست یافت.

- یک قاضی فدرال آمریکا در ارتباط با پرونده دو بمبگذاری که در آن ایران و گروههای اسلامی متهم شده اند در هریک از این دو مورد به اعطای سیصد میلیون دلار به عنوان خسارات حکم داده است.



- زمین‌ لرزه ای به شدت 6 درجه در مقیاسِ ریشتر منطقه‌ ای در غرب ترکیه را تکان داد. کانون این زمین‌لرزه که در استانبول نیز احساس شد هشتاد کیلومتری جنوب غربی شهر "کوتاهیا" بوده است.



- دادگاه با آزادی دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول با تودیع وثیقه یک میلیون دلاری موافقت کرد.



- وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید در مورد برنامه هسته ‌ای خود و نقض حقوق بشر پاسخگو باشد.



- رژیم اسرائیل با صدور بیانیه ای چارچوب کلی مورد نظر باراک اوباما برای از آغاز مذاکرات صلح با فلسطینیان را رد کرده است. اوباما در سخنرانی خود خواستار بازگشت اسرائیل به مرزهای 1967 و پایان دادن به اشغال شده بود.



- ناتو اعلام کرد که هشت کشتی جنگی لیبی را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.