دانش و آگاهی باید در روابط عمومیها حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، حمید رحمانی در نشست علمی تخصصی روابط عمومیهای مناطق 19 گانه شهر تهران با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی، بر نقش مشاوره ای و مدیریتی روابط عمومی تأکید کرد.

در این نشست که در اردوگاه شهید چمران و با حضور رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و مسئول روابط عمومی دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، وی با تاکید بر روابط عمومی الکترونیک اظهارداشت: امروزه نقش روابط عمومی در تصمیمات مهم و استراتژیک، نقشی مؤثر است و جایگاه روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی بر مبنای حرکتهای علمی و حرفه ای از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.

وی افزود: روابط عمومی صاحب سبک، به عنوان مهمترین حلقه ارتباط بین مدیران، کارکنان و جامعه، مسئولیتی خطیر در فرآیند تصمم گیری مدیران و شناخت افکارعمومی بر عهده دارد.

رحمانی با اشاره به کارسوقهای خبرنگاری، طراحی و تبلیغات، مدیریت اجرایی و تشریفات، آرشیو سازی در روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، با ارائه پاورپوینت به توضیح و نمایش عملکرد روابط عمومی این اداره کل طی دو ماه گذشته پرداخت و از خدمات مسئولین روابط عمومی مناطق آموزش و پرورش در برگزاری همایشها و زنگهای مختلف کشوری و استانی قدردانی کرد.