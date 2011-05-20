  1. استانها
  2. تهران
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

رحمانی:

دانش و آگاهی باید در روابط عمومیها حاکم شود

دانش و آگاهی باید در روابط عمومیها حاکم شود

تهران - خبرگزاری مهر: رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: روابط عمومی باید به صورت علمی حرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، حمید رحمانی در نشست علمی تخصصی روابط عمومیهای مناطق 19 گانه شهر تهران با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی، بر نقش مشاوره ای و مدیریتی روابط عمومی تأکید کرد.

در این نشست که در اردوگاه شهید چمران و با حضور رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و مسئول روابط عمومی دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، وی با تاکید بر روابط عمومی الکترونیک اظهارداشت: امروزه نقش روابط عمومی در تصمیمات مهم و استراتژیک، نقشی مؤثر است و جایگاه روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی بر مبنای حرکتهای علمی و حرفه ای از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.

وی افزود: روابط عمومی صاحب سبک، به عنوان مهمترین حلقه ارتباط بین مدیران، کارکنان و جامعه، مسئولیتی خطیر در فرآیند تصمم گیری مدیران و شناخت افکارعمومی بر عهده دارد.

رحمانی با اشاره به کارسوقهای خبرنگاری، طراحی و تبلیغات، مدیریت اجرایی و تشریفات، آرشیو سازی در روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، با ارائه پاورپوینت به توضیح و نمایش عملکرد روابط عمومی این اداره کل طی دو ماه گذشته پرداخت و از خدمات مسئولین روابط عمومی مناطق آموزش و پرورش در برگزاری همایشها و زنگهای مختلف کشوری و استانی قدردانی کرد.

کد مطلب 1316009

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها