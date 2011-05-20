واریز یارانه نقدی 72.5 میلیون ایرانی/ قابل مشاهده از طریق سایت رفاهی

به گزارش خبرگزار مهر، بر اساس اعلام مسئولان دولتی ، یارانه نقدی مرحله چهارم از ساعت 24 فردا شنبه قابل برداشت خواهد بود.

براساس جدیدترین آمارهای به ثبت رسیده در سایت مرکز آمار ایران، متقاضیان دریافت یارانه نقدی به بیش از 73 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است.

در همین حال، براساس اطلاعاتی که در سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی به ثبت رسیده است، حدود 72.5 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند. از زمان ثبت اطلاعات در مرکز آمار ایران تا ثبت آن در سایت رفاهی برای دریافت یارانه مدتی طول می کشد و اختلاف آمار به این دلیل است.

آخرین برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر جمعیت ایران از مرز 75 میلیون و 281 هزار نفر گذشته است.

در حال حاضر یارانه نقدی هر ایرانی در ماه 45 هزار و 500 تومان است که براساس اعلام مسئولان دولتی، این رقم فعلا تغییر نخواهد کرد.