محورهای سخنرانی جنجالی اوباما/ درخواست صلح و متهم کردن ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ترغیب رژیم اسرائیل و فلسطین به صلح بر اساس مرزهای 196، تجلیل از دموکراسی عراق، محکوم کردن خشونتها در سوریه، حمایت از دموکراسی در مصر و تونس، محکوم کردن خشونت ها در لیبی، درخواست از علی عبدالله صالح برای احترام به خواسته های شهروندان یمنی و متهم کردن ایران به دورویی از مهمترین سرفصل های سخنرانی روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود.

رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز گذشته خود گفت: فصل جدیدی در سیاست آمریکا آغاز شده و ایالات متحده اکنون با فرصتی تاریخی مواجه است. اکنون سؤال این است که آمریکا چگونه می تواند به تحولات واکنش نشان دهد.

وی تاکید کرد که آمریکا سیاست حمایت از حقوق بشر همراه با اصلاحات اقتصادی را دنبال می کند و باید به مردم نشان دهد که قدرت آنها بیشتر از دیکتاتورهاست.

رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر اینکه که منافع آمریکا با منافع مردم منطقه در تضاد نیست در سخنانی مبهم ادعا کرد: اعتراض ها در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراض ها در خیابان های ایران آغاز شد و آمریکا بر برخورداری مردم ایران ازحقوق بنیادی شان پافشاری می کند.

وی در ادامه مواضع متناقض خود گفت: دفاع رهبران ایران از حقوق مردم کشورهای دیگر در حالی که تظاهرات کنندگان را در ایران سرکوب می کنند، بیانگر دورویی تهران است.

اوباما همچنین از رژیم اسرائیل خواست تا با توقف شهرک سازی به گفتگو با فلسطینی ها در راستای رسیدن به یک صلح با ثبات اقدام کند.

وی گفت: اسرائیل به شهرک سازی ادامه می دهد و فلسطینیان هم از گفتگوها خارج شده اند. طرفین باید بدانند که وضع موجود نمی تواند ادمه پیدا کند و باید صلحی پایدار برقرار کند.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: بازگشت اسرائیل به مرزهای 1967 اساس خوبی برای صلح است.

اوباما در ادامه ضمن اعلام حمایت بی قید و شرط آمریکا از رژیم اسرائیل به عنوان یک متحد و طرف ارزش های مشترک افزود: البته دو مسئله مهم یعنی آینده بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی هنوز وجود دارند ولی آغار گفتگوها بر اساس موارد اعلامی می تواند اساس خوبی برای آغاز گفتگوها باشد.

اوباما در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که اگر دو طرف خواهان صلح نباشند نه از آمریکا و نه از هیچ طرف دیگری کاری ساخته نیست.

این درخواست در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل که امروز وارد آمریکا می شود تا به همراه اوباما در نشست سالیانه لابی اسرائیل "(ایپک) شرکت کند مخالفت خود را بلافابا سخنان اوباما ابراز داشته است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به تحولات خاورمیانه اشاره کرد و ضمن تمجید از پیروزی دموکراسی در عراق حمایت دولت خود را از تغییرات در مصر، تونس، لیبی، یمن و اصلاحات در بحرین اعلام کرد.

وی در ادامه مواضع منافقانه خود در قبال تحولات خاورمیانه با اشاره سوریه مدعی شد: بشار اسد از الگوی ایران پیروی می کند و به سرکوب خونین مردمی که بطور مسالمت آمیز اعتراض می کنند، دست زده است اما اسد یا باید اصلاحات کند یا برود.

اوباما در بخش دیگری از سخنانش در مورد سیاست جدید آمریکا درباره بحرین گفت: بحرین متحد ماست و ما از این کشور حمایت می کنیم اما هم بطور خصوصی و هم بطور علنی از دولتمردان این کشور خواسته ایم تا به خواسته های ملت خود احترام بگذارند.

وی در ادامه با موضعی دوگانه افزود: دولت بحرین حق دارد حاکمیت قانون را برقرار کند، اما خواست های مشروع مردم این کشور برای اصلاحات نباید نادیده گرفته شود و دولت و مخالفان باید به مذاکره بپردازند.