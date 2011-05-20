دعوت وزیر امور خارجه از همتای ژاپنی برای شرکت در اجلاس مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن با هیساشی توکوناگا معاون وزارت امور خارجه ژاپن ملاقات کرد.

در این ملاقات دعوت نامه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان از تاکه آکی ماتسوموتو وزیر خارجه ژاپن جهت حضور در اجلاس بین المللی مبارزه جهانی علیه تروریسم به طرف ژاپنی ارائه شد.

توکوناگا ضمن ابراز تشکر فراوان از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در خصوص امداد رسانی به حادثه دیدگان اخیر ژاپن اظهار داشت که دولت ژاپن نیز با این نظر موافق است که تروریسم یکی از معضلات جامعه بین المللی است که برای حل آن به مشارکت جامعه جهانی نیاز است.

وی اطمینان داد که وزارت امور خارجه ژاپن موضوع را به طور مثبت بررسی خواهد کرد و در صورت فراهم بودن شرایط در سطح مناسبی در این اجلاس مشارکت خواهد کرد.

شایان ذکر آن که اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم با مشارکت رؤسا و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف در 4 و 5 تیر ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.