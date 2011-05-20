به گزارش خبرنگار مهر، این نشست عصر روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در حالی برگزار شد که ساعتی قبل، از تایید صلاحیت علی نیکوسخن رئیس فعلی اتحادیه و شاهرخ شیرمست یکی از کاندیداها خبر رسیده بود و در این جلسه شیرمست به عنوان یکی از اعضای ائتلاف گروهی که اداره نشست را برعهده داشت، حضور یافت و نکته جالب اینکه در همان دقایق ابتدای جلسه علی نیکوسخن نیز به این جمع پیوست که البته حضور وی چندان به درازا نکشید.

در ابتدای نشست میریونس جعفری مسئول جلسه تاکید کرد که وقتی شخصی با رای اعضای اتحادیه وارد هیئت مدیره می‌شود ما بر خود لازم می‌دانیم با او همکاری کنیم و ارتقای صنف مساله مهمتری از مسائل شخصی است.

وی درباره مساله رد و تایید صلاحیت شیرمست توضیح داد: در زمانی که نامزدها باید مدارکشان را به وزارت بازرگانی ارسال می‌کردند مادر آقای شیرمست فوت کرد و به همین دلیل وقتی با وی برای تکمیل مدارکشان در یک زمان مقرر تماس می‌گیرند وی شفاهی اعلام می کند که نمی تواند در حال حاضر مدارک را به وزارتخانه برساند و اعلام انصراف می‌کند ولی چون این انصراف کتبی نبوده در نهایت با تکمیل مدارک، وی تایید صلاحیت شد و امروز در جمع ما است.

جعفری همچنین اشاره کرد: برای انتخابات اول خردادماه هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران احمدرضا اعتمادمظاهری، محمدعلی اقبال‌توانا، محمد بیطرفان، بابک عابدین، بهمن پورمند، مصطفی تینای‌تهرانی، میریونس جعفری، اصغر شادمانی، محمد صاحب ‌الزمانی، رضا عقیلی، محمد کلاری، حجت‌الله مجابی،علی نیکوسخن،علی نجفی،مجتبی هاشمی و شاهرخ شیرمست نامزد شده‌‌اند که از بین این افراد کلاری، عابدین، جعفری، شادمانی، نجفی، عقیلی و شیرمست در یک گروه قرار گرفته و در این نشست حضور داشتند.

از این گروه محمد کلاری به عنوان پیشکسوت‌ترین فرد سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: ارتقای صنعت چاپ کشور هدف اصلی ما است که برای رسیدن به این هدف حل مشکلات مالیاتی، بیمه و اجرای قطعی معافیت مالیاتی موضوع بند "ل" ماده 139 مالیات‌های مستقیم، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشاورتی و تحقیقاتی برای شناسایی، پیشگیری و رفع مشکلات صنعت چاپ، رایزنی برای تخصیص بودجه و وام کم‌بهره به چاپخانه‌ها، ایجاد روابط مناسب و تعامل با ارگان‌های مسئول و همکاری در راستای رسیدن به اهداف و حقوق چاپخانه‌داران و ممانعت از ورود بی‌رویه و غیرهدفمند کالاهای چاپ شده به داخل کشور را دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه صنعت چاپ در ایران به عنوان یک صنعت شناخته نمی‌شود. گرچه محصولات تولیدی چاپ متنوع است ولی پیکره چاپ صنعتی است و ما به همین منظور سال‌های قبل و در دوران وزارت صفارهرندی نامه‌ای به ارشاد و مجلس نوشتیم که وزارت ارشاد قبول کرد چاپ یک صنعت است ولی با تغییر مدیریت‌ها در نهایت آن نامه‌ها به نتیجه نرسید ولی با ادغام‌های اخیر در وزارتخانه‌ها می‌توانیم این موضوع را بهتر پیگیری کنیم.

کلاری با اشاره به اینکه لازم است تعامل حداکثری بین وزارت ارشاد و صنعت چاپ ایجاد شود، بیان کرد: اگر بانک‌ها ما را به عنوان واحد صنعتی بشناسند آنگاه می‌توانیم از بسته‌های حمایتی دولت بهره‌مند شویم. در دورانی که آقای پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود بر من خرده گرفت که شرایط مالی سنگینی برای کسی که قصد دارد چاپخانه تاسیس کند در نظر گرفته‌ام و این مانع ورود افراد به این حرفه می‌شود ولی ما باید در نظر داشتیم که لازم است چاپخانه‌هایی با سرمایه های مناسب داشته باشیم تا در بحران‌های اقتصادی بتوانند دوام بیاورند وگرنه چاپخانه‌های کوچک که در چنین شرایطی ورشکست خواهند شد.

ادامه نشست با ورود نیکوسخن همراه شد که اعضای جلسه ازاو استقبال گرمی کردند و او در سخنان کوتاهی گفت: آیا من برای صنف مفید هستم یا مضر؟ اگر مفید هستم چرا سید حجت مجابی به نمایندگان مجلس نامه می‌نویسد که حضور نیکوسخن برای صنعت چاپ کشور مضر است و یا در تبلیغاتش برای انتخابات همه کارهایی که اتحادیه انجام داده به نام خودش نوشته است؟

صحبت‌های نیکوسخن با این سخن حضار روبه رو شد که به دلیل حضور نداشتن مجابی در جمع بهتر است مباحثی که مشخصا به وی مربوط می‌شود بعدا طرح شود وعلی نیکوسخن به برنامه‌هایش برای اتحادیه بپردازد که وی سخنانش را خاتمه داد و نشست را ترک کرد.

بابک عابدین دیگر سخنران جمع بود که گفت: پیگیری اصل 44 قانون برای توقف انجام کارهای بخش خصوصی توسط چاپخانه‌های دولتی و عدم سرمایه‌گذاری دولت در تجهیز چاپخانه‌های دولتی، تنظیم تعرفه جدید دستمزد خدمات چاپ و پیگیری روش‌های اجرایی کردن این طرح، تشویق به همدلی و استفاده از خردجمعی برای امور اتحادیه از دیگر برنامه‌هایی است که لازم بود به برنامه‌هایی که آقای کلاری اشاره کرد، اضافه کنیم.

وی افزود: در حالیکه تنها لازم است دولت اسکناس چاپ کند و دیگر امور چاپی را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد می‌بینیم بسیاری از امور چاپی کشور توسط بخش دولتی انجام می‌شود که باید به نقطه‌ای برسیم که بخش خصوصی آنقدر مقتدر شود که بتواند امور چاپی کشور را به بهترین کیفیت انجام دهد. همچنین در بحث نرخ دستمزدها هم باید گفت دستمزدها متناسب با تورم و همچنین استانداردهای جهانی نیست که باید به این مساله نیز رسیدگی شود.

جعفری دیگر نامزد هیئت مدیره اتحادیه با اشاره به اینکه سخنانش را به دلیل کمبود وقت کوتاه می‌کند تا دیگر حاضران بتوانند نظراتشان را بیان کنند، توضیح داد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که ما بدان هم قسم شده‌ایم این است که در صورت انتخاب در هیئت مدیره اتحادیه به طور همزمان در شرکت تعاونی پست نداشته باشیم. باید سعی کنیم اتحادیه را به محلی برای پیگیری مسائل حقوقی و صنفی تبدیل کنیم و شرکت تعاونی نیز بیشتر بحث‌های تجاری را دنبال کند.

عقیلی دیگر نامزد انتخابات با اشاره به اینکه سعی دارد تجربیات تئوری و عملیش در آلمان را به صنعت چاپ ایران منتقل کند، گفت: سال‌هاست که می‌خواهم امکان حضور در هئیت مدیره اتحادیه را داشته باشم ولی هرگز این فرصت به من داده نشد. مشکل اتحادیه این است که وقتی اعضای آن با هم یکپارچه نیستند نمی‌توانند مشکلات را برطرف کنند. وقتی بین خودمان مشکل داریم چطور می‌توانیم مشکلات صنف را برطرف کنیم. برخی دغدغه صنف را ندارند بلکه دغدغه مهم بودن دارند. چاپخانه‌های ما در حال ورشکستگی هستند آنگاه ما درگیر بحث‌های داخلی.

توجه به مساله آموزش دیگر مبحثی بود که عقیلی بدان تاکید کرد.

ادامه نشست با طرح سوالاتی از سوی حضار درباره اهداف و برنامه‌ها و همچنین نقاط ابهامی که در عملکرد برخی نامزدها در گذشته وجود دارد، همراه شد که مهم‌ترین سرفصل این سوالات درباره چاپ کتاب‌های درسی عراق در ایران و ابهامات موجود بود وطرح این مباحث فرصت را برای شیرمست ونجفی فراهم نکرد تا برنامه‌های خود را تشریح کنند که تنها شیرمست به این موضوع معترض شد که وقت صحبت به وی نرسیده است.