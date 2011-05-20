به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری در ساعات گذشته از معرفی سیف العدل به عنوان جانشین موقت بن لادن خبر داده اند که شخصیتی کلیدی در القاعده و از افراد بسیار نزدیک به رهبر القادعده تا زمان مرگ وی محسوب می شود.

سیف العدل کیست؟

گزارش منابع موثق نشان می دهد "محمد ابراهیم مکاوی" ملقب سیف العدل یکی از اعضای گروه‌های تندرو در مصر بوده و پنجاه سال دارد. وی مسئول بخش نظامی القاعده است‌. سیف العدل به دست داشتن در حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام در سال ۱۹۸۸ متهم و تحت تعقیب است. برای دستگیری وی نیز پنج میلیون دلار جایزه اختصاص یافته است. نفر سوم القاعده که تابعیت مصری دارد و طراح حملات نظامی القاعده به شمار می رود.

جانشین بن لادن از زبان یار قدیمی

"نعمان بن عتمان" معاون سابق بن لادن که هم اکنون به عنوان پژوهشگر موسسه تحقیقاتی "کویلیام" در انگلیس فعالیت می کند، در این باره به رویترز گفت: "سیف العدل" از شخصیتهای جهادی در مصر است که تا زمان معرفی احتمالی "ایمن الظواهری" به عنوان رهبر القاعده به طور موقت جانشینی بن لادن را بر عهده خواهد داشت.

وی تاکید کرد: سیف العدل در واقع هم اکنون وظایف یک رهبر موقت را بر عهده می گیرد در حالی که القاعده در همین حین در پی جمع آوری بیعت (موافقت جریانهای مختلف القاعده) برای الظواهری خواهد بود.

تحلیلگران آمریکایی سیف العدل 50 ساله و مصری را از سرکردگان بارز نظامی القاعده می دانند که در طراحی حملات به سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دارالسلام در سال 1988 نقش داشته است. وی همچنین در آموزش نیروهای القاعده در سودان و افغانستان در دهه 90 میلادی مشارکت داشته است.

این در حالی است که تا کنون خبر جانشینی موقت سیف العدل در القاعده به تایید نهایی نرسیده اما بن عتمان تاکید دارد که این اطلاعات را از منابع جهادی دریافت کرده است.

وی در این باره افزود: سیف العدل به عنوان یک رهبر فعالیت نخواهد کرد بلکه فرماندهی امور عملیات و مناطق نظامی القاعده را بر عهده خواهد گرفت. اعلام نام وی نیز در راستای تقاضای روز افزون گروههای جهادی در این زمینه که از تاخیر در معرفی جانشین بن لادن به ستوه آمده اند صورت گرفته است.

معاون سابق بن لادن در ادامه افزود: به نظر می رسد با این اقدام گروههای جهادی کمی آرام بگیرند و راه برای معرفی الظواهری به جانشینی بن لادن نیز هموار شود.

بن عتمان که خود از نزدیک با سیف العدل آشناست و در افغانستان کنار وی حضور داشته تاکید دارد: وی در این سالها از نزدیک ترین افراد به بن لادن تا زمان کشته شدن وی توسط نیروهای آمریکایی بوده است.

از سوی دیگر، شبکه خبری سی ان ان نیز در گزارشی معرفی سیف العدل را تایید کرد و این حرکت را در راستای سنجش نظرات جریانهای مختلف القاعده دانست.