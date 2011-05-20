به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا تشیعی در خصوص وضعیت فعلی آب قم، به بازدید خود از مراحل تصفیه و انتقال آب سرشاخه‌های دز به قم اشاره کرد و اظهار داشت: به حمدالله امروز آبی با کیفیت و مطابق با آخرین استاندارد‌های سازمان بهداشت جهانی وارد شهر قم می‌شود.



وی با بیان اینکه آب قم از نظر شاخص‌های کیفیت از لحاظ مطلوبیت میکربی، کدورت و کلرزنی در وضعیت بسیار عالی قرار دارد، تاکید کرد: این نویدی برای مردم شهید پرور استان قم است که پس از سال‌ها انتظار، از آبی با این کیفیت بالا استفاده کنند.



معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به نظارت دقیق بر شاخص‌های کیفیت آب در قم ابراز داشت: با توجه به سیستم‌ مونیتورینگ، تله‌متری و تله‌کنترل بسیار دقیق شهر قم، تمام پارامتر‌های انتقال و توزیع آب به صورت لحظه‌ای و آنلاین تحت کنترل مدیران شرکت آب و فاضلاب استان قم است و هیچ گونه مشکلی در رابطه با آب قم وجود ندارد.



ظرفیت آب ورودی از سرشاخه‌های دز به قم افزایش می یابد



وی میزان آب ورودی از سرشاخه‌های دز به قم را در حال حاضر دو هزار و 500 لیتر در ثانیه اعلام کرد و گفت: این میزان 85 درصد آب مورد نیاز شهر قم را تامین می‌کند و مابقی آب مورد نیاز نیز از آب با کیفیت چاه‌های منطقه علی‌آباد تامین می‌شود.



تشیعی همچنین از تلاش برای رساندن ظرفیت ورودی آب سرشاخه‌های دز به قم به سه هزار لیتر در ثانیه خبر داد و گفت: انتظار ما از مردم فهیم قم این است که قطره‌قطره آبی را که از فاصله دور، با زحمت فراوان و بعد از گذشت ده سال، با تلاش شبانه‌روزی که تلاشگران صنعت آب کشور به قم رسیده است قدر بدانند و در استفاده از آن صرفه‌جویی داشته باشند.



وی در پایان به مردم قم اطمینان داد در صورت صرفه جویی و مدیریت مصرف آب، هیچ مشکلی در رابطه با تامین و توزیع آب با کیفیت در شهر قم وجود نخواهد داشت.