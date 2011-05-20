به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفته ای که گذشت با اخباری چون شایعه برکناری معاون سینمایی، رفع ممنوعیت خروج محمد رسول اف فیلمساز سینمای ایران از کشور، اعلام دبیر جشن کانون کارگردانان و پانزدهمین جشن سینمای ایران، استقبال از جشنواره بین المللی فیلم شهر، افتتاح یک پردیس سینمایی، خبرهایی از بازار جشنواره بین المللی فیلم کن و.... روبرو بود.

- یکی از خبرهای مهم و حاشیه ساز هفته آخر اردیبهشت سال 90 سینمای ایران شایعه برکناری جواد شمقدری معاون سینمایی بود که تقریبا از ابتدای هفته قوت گرفت. البته این شایعه اواخر سال گذشته نیز تقریبا شنیده می شد ولی تا به این هفته چیزی درباره خبر آن منتشر نشد. البته این خبر نیز خیلی زود توسط خود شمقدری و محمد حسینی وزیر ارشاد تکذیب شد.

حتی در برخی از سایتها درباره حضور علیرضا رضا داد مدیر سابق بنیاد سینمایی فارابی در این پست خبر داده شد. اما وی در پاسخ به این سوال عنوان کرد از این شایعات بی خبر هستم. وی هم اکنون به عنوان مجری طرح پروژه سینمایی "پیامبر اکرم (ص) که قرار است توسط مجید مجیدی ساخته شود، مشغول فعالیت است. همچنین شمقدری نیز در این ارتباط بیان کرد، از روز اولی که من و همکارانم در این پست قرار گرفتیم، خبر شایعه رفتن من کلید خورد. البته به گفته وی، رئیس جمهوری نیز عنوان کردند خبر برکناری معاون سینمایی شایعه است.

در همین راستا محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه تاکید کرد:چنین موضوعی اصلا صحت ندارد. با وجود این اخبار به نظر می رسد معاون سینمایی به همراه دیگر مدیران این بخش مانند گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

- فیلم "به امید دیدار" ساخته محمد رسول اف که در شصت و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کن به نمایش در آمد از همان ابتدا پس از انتشار خبر حضور این فیلم در این رویداد با حاشیه های فراوانی از جمله غیرقانونی بودن آن در جشنواره کن روبرو شد. این فیلمساز در اواخر سال 88 دستگیر و سپس آزاد شد. اما وی در تاریخ 25 دی ماه سال 89 موفق به دریافت پروانه ساخت برای این فیلم از وزارت ارشاد شد که خبر آن نیز توسط روابط عمومی معاونت سینمایی منتشر شد.

جواد شمقدری معاون سینمایی در همین راستا در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران درباره این فیلم عنوان کرد:"به امید دیدار" از وزارت ارشاد مجوز ساخت دریافت کرده و از نظر ما مشکلی ندارد. گویا هم اکنون بازیگران این فیلم به همراه همسر وی در جشنواره کن حضور دارند و "به امید دیدار" چند رو گذشته به نمایش در آمده است.

اما همزمان با نزدیک شدن به اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم کن، وکیل محمد رسول اف خبر از رفع ممنوعیت خروج وی از کشور را داده است. ایمان میرزاده در گفتگویی با یکی از خبرگزاریها عنوان کرده، پرونده موکل من همچنان در شعبه 54 محاکم تجدید نظر تهران مفتوح است. محمد رسول اف درسال گذشته با دریافت پروانه ساخت، فیلم جدید خود را تهیه کرده است. خوشبختانه بر این اساس گویا مدیران فرهنگی و قضایی تصمیم به رفع موانع موجود جهت خروج وی از کشور و شرکت در جشنواره کن گرفتند.

وی همچنین تاکیده کرده، روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه با فراخوان مقامات قضایی و مراجعه به دادگاه انقلاب، نامه رفع ممنوعیت خروج از کشور جهت ارائه به مراجع ذی صلاح ابلاغ و تحویل شد. اما حضور وی در جشنواره کن قطعی نیست.

حسین معززی نیا منتقد سینمای ایران که هم اکنون در جشنواره کن حضور دارد پس از نمایش این فیلم در گفتگویی عنوان کرده، درباره خود فیلم هم معتقدم فیلم بد وضعیفی است. داستان پرغلطی دارد و ریتم آزاردهنده‌ای که تماشایش را دشوار می‌کند. مشکل اصلی فیلم این است که آن‌قدر در مورد وضعیت اجتماعی سیاسی امروز کشور اغراق می‌کند که دیگر می‌شود گفت دارد دروغ می‌گوید، عامدانه یا غیرعامدانه. نمی‌شود برای فیلمی که دروغ می‌گوید احترام قائل بود. من این مشکل را با فیلم "طلای سرخ" هم داشتم. به نظرم آن فیلم هم در زمان خودش داشت دروغ می‌گفت.

- فیلم "اینجا بدون من" به کارگردانی بهرام توکلی در پنجاه‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم تائورمینای ایتالیا به همت موسسه رسانه‌های تصویری در ایتالیا به نمایش در می‌آید. این اثر به همراه پنج فیلم دیگر در بخش مسابقه فیلم‌های خارج از حوزه مدیترانه جشنواره بین‌المللی فیلم تائورمینا پذیرفته شده و برای تصاحب جایزه این جشنواره به رقابت خواهد پرداخت.



"اینجا بدون من" اقتباسی از نمایشنامه "باغ‌وحش شیشه‌ای" نوشته تنسی ویلیامز است و فاطمه معتمدآریا، پارسا پیروزفر، صابر ابر، نگار جواهریان و احمد ساعتچیان در آن ایفای نقش می‌کنند. پنجاه و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تائورمینا از 11تا 18 ژوئن (21 تا 28 خرداد ماه) در شهر تائورمینای ایتالیا برگزار می‌شود و بهرام توکلی برای شرکت در نشست خبری و جلسه پرسش و پاسخ این فیلم به این جشنواره دعوت شده است.

این فیلم در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و علیرغم بی توجهی داوران به "اینجا بدون من" اما این فیلم با استقبال زیادی از طرف منتقدان و اهالی رسانه روبرو شد.

- نامزدهای بهترین‌های جشنواره بیست ونهم فیلم فجر ازنگاه داوران انجمن منتقدان معرفی شدند. داوران این انجمن آنتونیا شرکا ، اسماعیل میهن‌دوست، سعید قطبی‌زاده، کیوان کثیریان، شاپور عظیمی، ذبیح الله رحمانی و چیستا یثربی، نامزدهای دریافت تندیس در 12 رشته، از میان تمام فیلم‌های شرکت کننده در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را اعلام کردند.

در میان کاندیداهای معرفی شده از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، "جدایی نادر از سیمین" و "یک حبه قند" با نامزدی در هشت رشته رکورد دارند و فیلم‌های "سعادت آباد" و"مرهم" با شش، "اینجا بدون من" با پنج و "آیینه‌های رو به رو" با چهار نامزدی، در رده‌های بعدی هستند. "اسب حیوان نجیبی است"، "راه آبی ابریشم" و "مرگ کسب و کار من است" با سه نامزدی و "خیابان‌های آرام"، "آلزایمر"، "فرزند صبح" و "آقا یوسف" با دو نامزدی در این فهرست حضور دارند.



برندگان تندیس و بهترین‌های هر رشته در پنجمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران که 23 خردادماه 90 برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.



- کیومرث پور احمد دبیر پانزدهمین جشن سینمای ایران شد. همچنین مازیار میری نیز به انتخاب شورای مرکزی جدید کانون کارگردانان دبیر مراسم جشن کانون کارگردانان شد. جشن روز فیلمنامه نویس نیز دوم خرداد ماه در سالن شماره دو خانه سینما برگزار می شود. در این مراسم به دلیل اینکه دو سال در برگزاری آن وقفه ایجاد شده بود، داوری برای انتخاب بهترین فیلمنامه برگزار نشده است و در فقط از پنج فیلمنامه نویس مستقل تقدیر به عمل می آید.



- فیلم های سینمایی بخش مسابقه سینمای ایران چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهربا استقبال زیادی روبرو شد. نمایش فیلم هایی چون، "اسب حیوان نجیبی است" عبدالرضا کاهانی، "سعادت آباد" مازیار میری، "جرم" مسعود کیمیایی، "یه حبه قند" رضا میرکریمی، "ورود آقایان ممنوع" رامبد جوان و... از جمله آثاری بودند که سالنهای نمایش پر از مخاطبین و علاقمندان به سینما بود که البته در برخی نمایشها عوامل فیلم ها نیز حضور داشتند.





یکی دیگر از اخبار جالب جشنواره شهر، خروج فیلم "جرم" از بخش رقابتی این دوره بود. مسعود کیمایی در یادداشتی به دبیر جشنوار بیان کرده: با تشکر از لطف شورای انتخاب جشنواره فیلم شهر برای انتخاب فیلم "جرم"در بخش مسابقه، درخواست می کنم بیست و هشتمین فیلمم را از داوری و رقابت کنار بگذارید، تا راه برای نسل های بعدی و جوان های خلاق این سینما باز باشد و فیلم هایشان در کنار هم داوری شوند.



- 28 اردیبهشت ماه کلنگ احداث مجموعه سینمایی "پردیس" در شرق تهران توسط عزت‌الله انتظامی به زمین زده شد، انتظامی که یکی از سخنرانان این مراسم بود گفت: از مسئولینی که برای ساخت این سالن برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند قدردانی می‌کنم، مردم همان‌طور که به فضاهای مذهبی نیازمندند به اماکن فرهنگی و هنری احتیاج دارند.



وی ادامه داد: سالن سینمایی باران می‌تواند هم برای نمایش فیلم اختصاص پیدا کند،هم به سالن تئاتر و هم هنرهای دیگر، جوان‌ها به فضاهای فرهنگی نیاز دارند و مسئولان باید برای این نیاز برنامه‌ریزی کنند.



امیرعباس گردان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود که گفت: از سال 84 تا امروز که پنج سال از ایده ساخت این پردیس گذشته زمان زیادی صرف شد، امیدواریم بتوانیم این پروژه را به سامان برسانیم، در شرایط سختی هستیم و فضای فرهنگی مطلوبی وجود ندارد.



سیداحمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی هم به نام زیبای این مجموعه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد، این پردیس مانند نامش مظهر خیر و برکت برای هنردوستان باشد و حرکت مفید سینماسازی و احداث سالن به شکل جدی‌تری دنبال شود.