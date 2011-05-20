موفقیت شاتل اندیور در ماموریت آخر/ شکارچی ضد ماده و حل سه معمای کیهانی

به گزارش خبرنگار مهر، شکار ضدماده که 16 می همراه با آخرین ماموریت شاتل اندیور به ایستگاه فضایی بین المللی حمل شد صبح امروز جمعه بر روی ایستگاه فضایی بین المللی قرار گرفت.

روبرتو ویتوری، فضانورد آژانس فضایی اروپا (اسا) با استفاده از یک بازوی روباتیک از شاتل اندیور، این تله بزرگ مغناطیسی را از داخل فضاپیما خارج و با انتقال آن به بازوی روباتیک ایستگاه فضایی موقعیت دستگاه را تثبیت کرد.

شکارچی ضد ماده حداقل یک دهه بر روی ایستگاه فضایی باقی خواهد ماند و به دنبال پاسخهایی برای سه معمای کیهانی خواهد گشت.

اولین معمای مهم نجوم، کشف ضدماده در جهان است. همه دانشمندان معتقدند که ضدماده وجود دارد اما تاکنون هرگز به صورت طبیعی دیده نشده است.

دستگاه طیف نگار آلفا مغناطیس (AMS) که با هزینه دو میلیارد دلار (1.5 میلیارد یورو) ساخته شده است با تجزیه پرتوهای کیهانی که در فضا سفر می کنند به دنبال این ذرات خواهد گشت و اگر وجود این ذرات را نشان دهد می توان اثبات کرد که در مقابل جهان ما که از ماده نرمال ساخته شده است جهانهای موازی وجود دارند. درصورتی که ماده و ضدماده به یکدیگر برخورد کنند همدیگر را نابود می کنند.

دانشمندان امیدوارند که AMS بتواند چند هسته ضد هیلمی که پس از بیگ بنگ تولید شده اند را شکار کند.

دومین معمای کیهانی مربوط به منشاء پرتوهای کیهانی است. درحقیقت هنوز منشای بسیاری از پرتوهایی که در سراسر جهان منتشر می شوند مشخص نیست. دستگاه آلفا مغناطیس می تواند کشف کند که این پرتوها در اثر انفجار ستارگان به وجود آمده اند و یا در قلب کهکشانها ساخته شده اند.

سومین راز درباره ماهیت ماده تاریک است که 25 درصد از جهان را در بر گرفته اما هنوز رمزگشایی نشده است.

"جووانی بینیامی" (Giovanni Bignami) رئیس کمیته بین المللی تحقیقاتی فضایی (COSPAR) در خصوص دستگاه AMS و پرتاب شاتل اندیور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر توضیح داد: "آخرین ماموریت شاتل اندیور به خوبی پیش رفت. امیدواریم که AMS به خوبی عمل کند و نتایج امید بخشی را درباره ماده تاریک و ضدماده به ما ارائه کند. حتی اگر برای کسب اطلاعات کافی به سالها زمان نیاز داشته باشد."

بینیامی افزود: "عملیات نصب AMS بر روی ایستگاه فضایی از نظر فنی بسیار دشوار بود اما با موفقیت به نتیجه رسید."

وی همچنین درخصوص حضور همزمان دو فضانورد آژانس فضایی اروپا (روبرتو ویتوری و پائولو نسپولی) در ایستگاه فضایی بین المللی گفت: "حضور دو فضانورد اروپایی یا بهتر بگوییم ایتالیایی تا حدودی اتفاقی بود اما بسیار سرگرم کننده است. به هر حال هیچ برنامه ریزی برای حضور همزمان آنها در ایستگاه فضایی انجام نشده بود."